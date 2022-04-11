Cumhuriyet gündeme getirmişti: AKP'li Mehmet Akif Yılmaz AYM'yi 'ihanet'le suçladı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:06

Cumhuriyet, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) zorunlu din dersinin, din özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle yapılan bireysel başvuruda, 'Anayasa’nın 24. Maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine' dair karar verilmesini gündeme getirmişti.

AKP Kocaeli Milletvekili ve Refah Partili (RP) Şevki Yılmaz'ın oğlu AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AYM'yi 'ihanet'le suçladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, "Müslümanlıkla yoğrulun yurdumda İslam’ın öğretilmesini “İnsan hakkı ihlali” olarak yaftalamak, yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"BU İHANETE AZİZ MİLLETİMİZ ASLA İZİN VERMEZ!"

Yılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Adı “barış” olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce dinimiz İslam’ın okullarımızda neslimize öğretilmesi “insan hakları ihlali” imiş. Anayasa Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına ramazan hediyesi. Yazıklar olsun! İslam diyarı Türkiye’mizin Anaysa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar olamadı. 300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen,40 yıldır PKK terör örgütünü silahlarıyla besleyen Avrupa’nın “sarı saçlı mavi gözlü insan hakları” yalanına boyun eğdiler! Müslümanlıkla yoğrulun yurdumda İslam’ın öğretilmesini “insan hakkı ihlali” olarak yaftalamak, yakın tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olmuştur! Bu ihanete aziz milletimiz asla izin vermez!

AYM’DEN ZORUNLU DİN DERSİ İÇİN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, zorunlu din dersinin din özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu değerlendirmek üzere 7 Nisan’da toplanmıştı.

AYM Genel Kurulu’nda 8 yıldır devam dosyada, “Anayasa’nın 24. Maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine” dair karar verilmişti.

AYM, ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ise AYM tarafından kabul edilmemişti.