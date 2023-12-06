Cumhuriyet gündeme getirmişti... CHP aşıları TBMM'ye taşıdı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gazetemizin gündeme getirdiği aşı takip cihazının sürekli yanlış alarm vermesiyle ilgili haberimiz üzerine TBMM’ye soru önergesi verdi.

Gazetemiz Cumhuriyet, 4 Aralık’ta yaptığı haberle Sağlık Bakanlığı’nın ihaleyle yeni bir firmadan aldığı aşı takip cihazlarının yanlış alarm verdiği gündeme getirdi.

Haberde bakanlık tarafından aile sağlığı merkezlerine yazı gönderilerek cihazın altı saat alarm vermeme durumunda aşıların bozuk sayılarak kullanılmamasının istediği de belirtildi.

CHP’li İlgezdi, olayın taşıdığı riskler nedeniyle haberimize ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi önergesinde şu soruları yöneltti:

“Sağlık Bakanlığı, soğuk zincir cihazları üreten firmayı neden değiştirmiştir? Yeni ihale verilen firmanın soğuk zincir alanında ne kadar sürelik bir tecrübesi vardır? Aşı stoklarında sorun var mıdır? Yanlış alarm veren bozuk soğuk zincir cihazları nedeniyle kaç adet aşı kullanılamaz hale gelmiştir ve tam sayıları kaçtır?”