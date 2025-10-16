Cumhuriyet İmecesi'ne destek ve dayanışma çağrıları artarak devam ediyor: 'Devrimcilerin ilk okuduğu yayın'

“Cumhuriyet aydınlıktır” diyen okuyucularımız “Asırlık çınara can suyu olalım” mesajlarıyla bağış kampanyasına katılıyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut: "Cumhuriyet gazetesi Kuvayı Milliye’nin başlangıcından itibaren laik Cumhuriyet idealini, vatanseverleri, antiemperyalistleri, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, aydınları ve devrimleri savunmuştur. Tüm devrimcilerin ilk okudukları yayın organı olmuştur.

Devrimci kavgaya girdiğimiz 60’lı yıllarda olduğu gibi bugün de bugünden sonra da Cumhuriyet gazetesi'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

‘ÇOK BÜYÜK BİR EMEK’

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahri Yüce Ayhan: "Ülkemizde gazetecilik zor zanaat. Siyasi baskılar, sansür düzenekleri, ekonomik kısıtlılıklar basın organlarını ve basın mensuplarını kuşatıyor.

Toplumun haber alma hakkının teminatı olması gereken basın organları sermayenin dümen suyunda yayın politikaları ile toplumu egemenlerin arzusuna göre şekillendirme gayreti içerisinde. Hal böyleyken, yazılı bir basın organının hayatta kalmasıysa gerçekten çok büyük bir gayret, çok büyük bir çaba, çok büyük bir emek gerektiriyor.

Cumhuriyet gazetesinin içerisinde bulunduğu ekonomik baskılar, 101 yıllık bir basın organının yok edilmesi tehdidini barındırmasının çok ötesinde, iktidar payandası olmayı reddeden basın emekçilerinin susturulması, bastırılması, işsiz bırakılması anlamına da gelmektedir.

Bugün Cumhuriyet gazetesinin içinde bulunduğu duruma karşı dayanışma ruhunu yükseltmek ve destek vermek, özgür ve tarafsız basını savunmak ve basın emekçilerine sahip çıkmak olacaktır."

Yenikuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku: "Ben bir Cumhuriyet okuruyum.

Daha ilkokuldayken eve Cumhuriyet gazetesi girdiği için, Cumhuriyet okuyarak ve Cumhuriyet’ten öğrenerek bugünlere geldim. Hâlâ ısrarla Cumhuriyet okuyan bir arkadaşınızım. Cumhuriyet gazetesinin yaşatılması ve güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Cumhuriyet’le her zaman birlikteyiz."