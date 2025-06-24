Cumhuriyet'in LGS haberi ses getirdi... MEB soruların paylaşıldığını yalanlamadı 'sorun olmaz' dedi...

Öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli duraklarından bir tanesi olan LGS sınavıyla ilgili Cumhuriyet çarpıcı bir iddiaya ulaştı.

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görülüyor.

Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona erdi.

Sadece kitapçık değil, soruların cevap anahtarları da grup içinde dolaşıma sokuldu. Paylaşımların ardından bazı üyeler, bunun sakıncalı olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, bazılarının mesajlarını sonradan sildiği görüldü.

İddialar yalnızca sınav güvenliğini değil, milyonlarca öğrencinin katıldığı böylesine kritik bir sınavda eşitliğin zedelendiğini de gündeme getiriyor. Görsellerde, bazı kullanıcıların sınav bitmeden içerik paylaşımının “çok sakıncalı” olduğunu açıkça dile getirdiği, buna karşın paylaşımların sürdüğü dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav sorularını resmi olarak saat 14.00 sularında yayınladığı bilinirken, sınav bitmeden 1 ila 1.5 saat önce soruların ve cevapların gruplarda dolaşması "sorular ve cevaplar sızdırıldı mı" sorusunu akıllara getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet'in haberi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı basın açıklaması yayımladı.

MEB’in açıklamasında 'soru paylaşımının' olabileceği belirtilerek, "Haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.

Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır.

15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MEB’İ MEB YALANLIYOR...

MEB tarafından yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların yapılmasında ‘bir sorun oluşturmayacağı’ iddia edilirken MEB’in daha önce yaptığı açıklamalar bu durumu yalanlıyor. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’un görüşlerinin yer aldığı ve MEB’in sitesinde yer alan haberde şu ifadeler var:

“Cevap anahtarı öğleden sonra, kitapçıklar ertesi gün, sonuçlar 26 Haziran'da Şensoy, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabileceklerini hatırlattı, LGS merkezî sınavının yapıldığı gün öğleden sonra sınavın cevap anahtarını Bakanlığın internet sitesinde yayımlayacaklarını bildirdi.”

SINAV YÖNERGESİ NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 6. Maddesi’nin 5. Fıkrası ise MEB’in açıklamasında dile getirdiği iddiaların aksine sınav esnasında soru ve cevap paylaşımı yapılmasına yönelik ‘gizlilik’ vurgusu yapıyor. İşte o madde: Sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki iş ve işlemler, gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle gizlilik içerisinde yürütülür.