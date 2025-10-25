Cumhuriyet’in Müziğe Yolculuğu: 'Mavilim'den Yunus Emre Oratoryosu’na' Sergisi Pembe Köşk’te Açıldı

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında, İnönü Vakfı anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Mavilim’den Yunus Emre Oratoryosu’na – Cumhuriyetin Başkentinde Müziğin Serüveni” başlıklı sergi, dün Ankara’daki Pembe Köşk’te sanatseverlerle buluştu. Sergi, Osmanlı'dan devralınan kültür mirasının Cumhuriyet'e aktarılması sürecinden başlayarak, Ulu Önder Atatürk'ün ulusal müziği evrenselleştirmek için başlattığı müzik devriminin izini sürüyor. Sergi aynı zamanda cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen kültür-sanat politikaları, kurumsal yapılanmalar ve bu sürece katkı sağlayan öncü isimleri de ziyaretçilerine tanıtıyor.

Sergi açılışında konuşan İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, "Atatürk'ün müziğe verdiği değeri, açtığı okulları gösteren bir sergi hazırladık ve onu sizlerle paylaşmak istedik" dedi

Pembe Köşk'teki etkinliğin küratörlüğünü Filiz Gencer üstlendi. Açılışta, Gencer’in anlatımıyla özel bir sergi turu da yapıldı.

SAYGUN’UN DİPLOMASI İLK KEZ SERGİLENDİ

Sergide dikkat çeken parçalardan biri de 1948 yılında İnönü Sanat Armağanı yarışmasını kazanan Ahmet Adnan Saygun’a verilen diploma... “Yunus Emre Oratoryosu” ile ödüle layık görülen Saygun’a ait bu belge de, ilk kez bu sergide sanatseverlerle buluşuyor.

İNÖNÜ AİLESİNE AİT EŞYALAR SERGİLENİYOR

Ayrıca sergide İnönü ailesine ait özel eşyalar da yer alıyor. İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım’ın 1930’lu yıllarda Ankara Cebeci’deki Konservatuvar binasında klasik müzik konserleri izlemek için kullandıkları koltuklar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Dün açılışı yapılan sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.