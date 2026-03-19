Cumhuriyet İncirlik’i gezdi: Tartışmaların odağındaki üsten izlenimler...

Millî Savunma Bakanlığı dün haftalık basın toplantısını kamuoyunda İncirlik Üssü olarak bilinen Adana’daki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirdi. Toplantıda, İncirlik’te yer alan Patriot hava savunma sistemine ek olarak, yeni bir Patriot’ın daha Almanya’dan İncirlik’e konuşlandırılmakta olduğu belirtildi.

''İNCİRLİK TÜRK ÜSSÜDÜR''

Toplantının ana mesajı, İncirlik’in bir Türk üssü olduğuydu. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, açıklamalarını, Türk bayrakları önünde yaptı. Üssün, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığına bağlı olduğunun altı çizildi.

''TÜRK MAKAMLARI SORUMLU''

Yine basın mensuplarıyla paylaşılan bilgilendirmede Türkiye’nin muharip uçaklar, havada yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve genel maksat helikopterlerinden oluşan unsurlarının burada görev yaptığı belirtildi. “Üs ve üzerindeki tüm tesislerin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. İncirlik’te yürütülen tüm faaliyetler, Türkiye’nin egemenlik hakları, milli mevzuatı ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalar doğrultusunda Türk makamlarının kontrol ve koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Üs içerisindeki güvenlik ve düzen ile üssün genel kontrolünden Türk makamları sorumludur” denildi.

1980’DE HUKUKİ ÇERÇEVE YENİDEN DÜZENLENDİ

Üssün 1954 yılında açıldığı, ABD’nin Türkiye’ye 1975’teki ambargosu sonrası NATO faaliyetleri kapsamı dışındaki ABD kullanımına kapatıldığı, ambargonun 1978’de kaldırılmasının ardından ABD’nin faaliyetlerine tekrar izin verildiği ve 1980 Mart’ında Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşma ile üssün hukuki çerçevesinin yeniden düzenlendiği kaydedildi. Üste ABD, İspanya, Polonya ve Katar’a ait askeri personelin de görev yaptığı ve bunların NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra ettiği belirtildi.

CUMHURİYET'İN İZLENİMLERİ

Bilgilendirme sonrası basın mensupları üssün farklı alanlarına giderek çekim ve gözlemlerde bulundu. Çok geniş bir yerleşke içerisinde, biz, minibüse binerek hava kontrol kulesine doğru ilerledik. Kuleye giderken, İncirlik aynı zamanda Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 39. Hava Kanadı’na da ev sahipliği yaptığı için, 39 ile başlayan İngilizce tabelalarla ve ABD’lilerin kullandığı binalarla karşılaştık. Yolun hemen karşısında ise Türkçe tabelalar ve Türk askerlerinin kullandığı binalar bulunuyordu. 3-4 dakikalık kısa bir yolculuğun ardından kuleye ulaştık.

TÜRK ASKERİ DAHA FAZLA

Kule içerisinde Türk askerleri ile Amerikan askerleri birlikte görev yapıyordu. Edindiğimiz bilgilere göre İncirlik’teki Türk askeri sayısı ABD’den oldukça fazla. Yine Türk askerleri kulede, hava kontrolünden birinci derecede sorumlu. ABD askerleri ise yalnızca ABD uçakları yaklaştığında devreye giriyor. ABD’nin burada muharip savaş uçağının olmadığı bize söylendi. Bir uçak gelmek isterse de bu, Türkiye’nin onayına tabi. Türkiye, İran savaşında, üslerinin saldırı için kullanılamayacağına vurgu yapıyor.

BAYRAKLAR YAN YANA

Kulede balkon alanına da çıktık. Buradan Adana şehir merkezini gördük. Üs içerisinde yeşillik alan da oldukça fazlaydı. Bir süre sonra, 3 adet Türk F-16’sı İncirlik’ten kaktı. Bunları kuleden izledik ve görüntüledik. Ardından minibüsle, basın toplantısının yapıldığı alana doğru döndük. Yolda durarak “İncirlik Air Base Passenger Terminal (İncirlik Hava Üssü Yolcu Terminali)” tabelasının fotoğrafını çektik. Türk ve ABD bayrakları burada yan yana yer alıyordu. İçeride Türk polislerin görev yaptığı bize söylendi. Bunların ardından, İncirlik’ten ayrıldık.