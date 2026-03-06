Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Türk-Japon resim sergisi: Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura da katıldı

Japon Müziği ve Sanatları Derneği, Türk Japon Vakfı ve Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde “Görünenin Ötesinde: Türk ve Japon Sanatında Kadın İmgesi” adlı plastik sanatlar sergisi yapıldı. Sergiye Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay da katıldı.

‘DÖNÜŞTÜREN ÖZNE OLARAK KADINLAR’

Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkanı Neslihan Noyan, Türk-Japon dostluğunun 102 yıllık tarihi olduğunu söyleyerek, “Bugün bu dostluk, kültürel diyalog ve sanatsal teati yoluyla gelişmeye devam ediyor. Bu sergi, kadınların sadece temsil edilecek figürler değil, aynı zamanda kendi hikayelerini yaratan, dönüştüren ve anlatan özneler olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM AMA YAVAŞ YAVAŞ’

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, sözlerine, “İngilizce konuştuğum için üzgünüm. ‘Öğreniyorum ama yavaş yavaş’. Önümüzdeki yıl Türkçe konuşacağım” diyerek başladı. Serginin, Dünya Kadınlar Günü marjında, iki ülkenin, kadın teması altında bağlantı kurmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Tamura, “Türk ve Japon sanatı arasındaki diyaloğun, bize, yaratıcılığın kaynağının kadınlar olduğunu ve sanatın toplumun bir aynası olduğunu hatırlatmasını diliyorum” diye konuştu.

‘JAPON DOSTLARIMIZI BURADA GÖRMEKTEN ÇOK MEMNUN OLDUK’

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Türk-Japon ilişkilerinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti ve “Butik bir salonumuz var ama çok anlamlı sergiler çıkıyor. Bu vesileyle Japon dostlarımızı burada görmekten çok memnunuz” dedi. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay ise, “Ben Japonya'ya iki kez gittim ve çok güzel hatıralarla döndüm. Çok güzel derslerle doluydu. Hiroşima, sakura mevsimi ayrıca güzeldi. Çok mutlu olduk. Büyükelçi'ye nezaketi için çok teşekkür ediyoruz” sözlerini sarf etti.