Cumhuriyet'le dayanışmaya çağrı... Eski Kültür Bakanı ve eski CHP milletvekili Ercan Karakaş: 'Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmak, demokrasiyi yaşatmak demektir'

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor.

Son olarak Eski Kültür Bakanı ve eski CHP milletvekili Ercan Karakaş da, gazetemiz için dayanışma çağrısı yaptı.

Karakaş, "Yurtdışında yaşayan değerli sosyal demokrat, demokrat dostları ve yurttaşları Cumhuriyet Gazetesi’nin Destek ve Dayanışma Çağrısı’nı sahiplenmeye davet ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkmak, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkmak, demokrasiyi yaşatmak demektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

