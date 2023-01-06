Cumhuriyet, manşetleriyle zirvede
Ajans Press'in MediaCat işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Yılın Manşetleri' ve 'Yılın Dergi Kapakları' belli oldu. Gazetemiz Cumhuriyet, iki manşetiyle yılın manşetleri listesine girdi.
MediaCat ve Ajans Press işbirliğinde düzenlenen ve 2007’den bu yana belirlenen yılın manşetleri belli oldu. Gazetemiz Cumhuriyet, iki manşetiyle yılın en iyi manşetleri listesine girdi.
@MediaCat işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz “Yılın Manşetleri” ve “Yılın Dergi Kapakları” belli oldu. Yapılan jüri değerlendirmesinde @gazetesozcu, @cumhuriyetgzt ve @KararHaber gazete kategorisinde en iyi manşetleri elde etti.??????? pic.twitter.com/ANmDZPIJ6f— Ajans Press (@AjansPressMT) January 6, 2023
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