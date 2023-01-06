Cumhuriyet, manşetleriyle zirvede

Yayınlanma: 06.01.2023 - 23:33

Güncelleme: 06.01.2023 - 23:33

MediaCat ve Ajans Press işbirliğinde düzenlenen ve 2007’den bu yana belirlenen yılın manşetleri belli oldu. Gazetemiz Cumhuriyet, iki manşetiyle yılın en iyi manşetleri listesine girdi.

@MediaCat işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz “Yılın Manşetleri” ve “Yılın Dergi Kapakları” belli oldu. Yapılan jüri değerlendirmesinde @gazetesozcu, @cumhuriyetgzt ve @KararHaber gazete kategorisinde en iyi manşetleri elde etti.??????? pic.twitter.com/ANmDZPIJ6f — Ajans Press (@AjansPressMT) January 6, 2023



