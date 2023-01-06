Cumhuriyet, manşetleriyle zirvede

Ajans Press'in MediaCat işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Yılın Manşetleri' ve 'Yılın Dergi Kapakları' belli oldu. Gazetemiz Cumhuriyet, iki manşetiyle yılın manşetleri listesine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2023 - 23:33
Cumhuriyet, manşetleriyle zirvede
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MediaCat ve Ajans Press işbirliğinde düzenlenen ve 2007’den bu yana belirlenen yılın manşetleri belli oldu. Gazetemiz Cumhuriyet, iki manşetiyle yılın en iyi manşetleri listesine girdi.


MediaCat Ajans Press yılın manşetleri

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