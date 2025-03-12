Cumhuriyet okulunun öğretmeni ‘küresel düşünür, ülkesel bakardı’: Düşün işçisi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Basın camiasında bir okul olarak kabul edilen Cumhuriyet’in “öğretmenlerinden” biriydi İlhan Selçuk. Yaşasaydı bedenen 100 yaşında olacaktı. Ancak aramızdan ayrılmasına karşın öğretmeye, yol göstermeye devam ediyor.

İlhan Selçuk için “Evreni sırtında taşıyan Atlas’ın insanlaşmış hallerinden biriydi” tanımlamasının abartı olmayacağını belirten Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu, “Geçmiş ile geleceği, dün ile bugünü anlamak için bir bilgeye başvurmak gerektiğinde ‘Pencere’nizi açarsınız ya... İşte oradan her sabah içinize İlhan Selçuk’un bilinç ışığı doğardı. Gece karanlığını yırtan seher aydınlığı gibi... İyilik, insanlık ve biz kardeş bildikleri, onu unutamaz” dedi.

‘ÜLKEYE VERDİKLERİYLE DOYARDI’

Selçuk’un Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyet Devrimlerini çok iyi özümsemiş, bu değerleri akılcılıkla çağımıza taşıyan bir Aydınlanmacı olduğunun altını çizen gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, “Küresel düşünür, ülkesel bakardı. Ülkeden aldıklarıyla değil, ülkeye verdikleriyle doyan bir yurtseverdi. Anadolu aydınlarıyla ayrıca barışıktı” ifadelerini kullandı. Selçuk’un genç kuşaklara deneyimlerini aktarmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Balbay, “Moda söylemlere kapılmadan hep Türkiye için insanlık için düşünce işçiliği yaptı. Bu değerlere sahip bir aydın gazeteci ölümsüzdür” diye konuştu.

‘ACIMASIZLIK ARTARAK SÜRÜYOR’

İlhan Selçuk’u “müthiş bir insan olarak” tanımlayan eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ise “Cumhuriyet’in eski merkezine sıkça gelirdim, sohbet ederdik. Ancak FETÖ yargısı eliyle ülkeyi yönetenlerin ne kadar acımasız olduğunu, neler yapabileceğini gördü. O acımasızlık bugün de artarak sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘GÜLÜŞLERİMİZİ ÇOĞALTAN GÜNEŞ’

68 kuşağının “İlhan Abi”si olan İlhan Selçuk’un, Anadolu bilgeliğinin, hümanizminin, Türk aydınlanmasının, insan olma davasının soluğu, sesi olduğuna dikkat çeken Cumhuriyet Kitapları Yayın Kurulu Üyesi ve gazetemizin yazarı Öner Yağcı ise şunları söyledi:

“İlhan Selçuk, ‘Mustafa Kemal’in saatinin tik-takları bugünkü devrimcinin de yüreğinde atmaktadır’, ‘Atatürk’ün Türkiye’ye açtığı pencereden ışık düpedüz girer... Aklın ışığı!’ diyerek ömrünün sonuna kadar Cumhuriyet’teki Pencere’sinden bilgiyle, birikimle donanmış, soran, sorgulayan, merak ettiren, umut saçan, güller atan, güven veren, umut aşılayan, sevdalı bilgeliğiyle on yıllarca her şeye karşın gülüşlerimizi çoğaltan bir aydınlanma güneşiydi.”