Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı... 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: Aile Bakanlığı müdahil olacak

Cumhuriyet’in 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiklerini kabul ederek serbest kalan iki erkek hakkındaki haberi yankı uyandırmaya devam ediyor.

Haberimizin ardından Başsavcılık iki erkeğin serbest kalmasına itiraz etti. Adli kontrol ve elektronik kelepçeyle serbest bırakılmış olan Ç.E ile ilgili yakalama kararı çıkartıldı.

Diğer şüpheli O.B.D hakkındaki Başsavcılık itirazı ise kabul edilmedi.

EVDE BULUNAMAMIŞTI

Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaşmış, iddiaya göre yakalama kararı çıkartılan Ç.E elektronik kelepçe kararına karşın evde bulunamamıştı. Ç.E’nin anne babası hakkında işlem başlatıldı.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLACAK: 2 ERKEĞİN SERBEST KALMASINA İTİRAZ!

Son olarak, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar skandalında bir gelişme daha yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla Bakanlık avukatları, şüphelilerin, “mağdurun yaşı 12’den büyük görünüyordu” yönündeki savunmalarının dosya içeriğiyle örtüşmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, şüpheli 2 kişinin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği “adli kontrolle serbest bırakılma” kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacak.