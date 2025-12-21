Cumhuriyet; Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’na Erdoğan tarafından vergi muafiyeti getirildiğini duyurmuştu: CHP’li Kış konuyu Meclis’e taşıdı

Gazetemiz Cumhuriyet; Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’ni kurmak için Erdoğan’ın çocuklarının öncülüğünde kurulan Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’nın (RTE Vakfı), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ekim 2025’te vergiden muaf tutulduğunu gündeme getirmişti. Vakfın çalışmalarına ilişkin herhangi bir bilgi ve vakfa ait sosyal medya hesabı ile işleyen bir internet sitesi bulunmuyor. Oysa ilgili yasaya göre; Cumhurbaşkanı’nca vergi muafiyeti verilecek vakıfın faaliyetlerini kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması koşulunu sağlaması gerekiyor.

VAKIF MECLİS’E TAŞINDI

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu tartışmalara yönelik Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kış; Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“Vakfa vergi muafiyeti tanınması sürecinde, bakanlığınız tarafından görüş verildi mi? Verildiyse bu görüşün içeriği ne? Vakfın, mevzuatta aranan kamuya açık olma ve kamu yararı sağlama koşullarını yerine getirdiğine ilişkin bakanlığınızca yapılmış bir tespit veya rapor bulunmakta mı? Kurulması planlanan Recep Tayyip Erdoğan Müzesi, Bakanlığınızın özel müze veya kültür varlığı mevzuatı kapsamında mı? Vakfın müze ve kültürel faaliyetleri, bakanlığınızın denetimine tabi mi? Bakanlığınız bütçesinden, bu vakfa veya vakfın projelerine doğrudan ya da dolaylı herhangi bir mali destek sağlandı mı? Cumhurbaşkanının adını taşıyan ve ailesi tarafından kurulan bir vakfın, kültürel faaliyet gerekçesiyle vergiden muaf tutulmasının, kamu yararı ve eşitlik ilkeleri açısından Bakanlığınızca değerlendirmesi yapıldı mı?”

‘YURTTAŞ KİRASINI ÖDEYEMİYOR, VAKIF VERGİDEN MUAF TUTULUYOR’

Soru önergesine yönelik açıklamalarda bulunan Kış; “Bugün Türkiye’de bir asgari ücret, en düşük kira bedeline ancak yetiyor. Bir emekli maaşı ise bakıma muhtaç bir emeklinin huzurevi ücretini karşılamıyor. Aileler çocuk okutmak için borçlanıyor, gençler eğitim masrafını krediyle çevirmeye çalışıyor. Milyonlarca yurttaş kirasını ödeyemiyor, esnaf siftahsız kepenk kapatıyor, gençler harçlığını denkleştiremiyor. Ama cumhurbaşkanının adına kurulmuş bir vakıf, kamuya açık faaliyeti bile ortada yokken vergiden muaf tutuluyor” dedi.

‘KAMU YARARI DEĞİL, AÇIK BİR AYRICALIKTIR’

“Türkiye’de müze açmak için vergi muafiyeti, çocuk okutmak için borç gerekiyor” diyen Kış; “Vergi muafiyeti bir lütuf değildir. Kamuya açık olmayan, denetlenmeyen, toplumun yükünü azaltmayan bir yapıya muafiyet verilmesi kamu yararı değil, açık bir ayrıcalıktır. Müze adı altında kişisel hatıralar sergilenirken, bu ülkenin gençleri yurt bulamıyor; kültür-sanat emekçileri güvencesiz çalışıyor. Bu ülkede kültür politikası toplum için değil, iktidar çevresi için işletiliyor. Kamusal olan kamudan kaçırılıyor, kişisel olan kamuya yükleniyor. Türkiye’de artık mesele bir vakıf meselesi değildir; mesele adalet, eşitlik ve kamu vicdanıdır” ifadelerini kullandı.