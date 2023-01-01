Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 09:43
Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Uzun süre Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


amasya savcı Cumhuriyet Savcısı

En Çok Okunan Haberler