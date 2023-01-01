Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu
Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.
Uzun süre Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.
Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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