İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcılık karara itiraz etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret' ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası aldığı davada, savcılık kararın usul ve esas yönünden yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "YSK üyelerine hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın ardından Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu bildirdi.
"YENİDEN HESAPLANIP KARAR ONANMALI"
Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- EYT'nin ayrıntıları belli oldu
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...
- Perde asarken katledilen Talat
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı
- Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması
- 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu'