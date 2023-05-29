Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya'dan acı haber geldi.
TABURCU EDİLMİŞTİ
Ankara’da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
42 yaşındaki Akkaya, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya’nın cenazesi defin işlemleri için Samsun’a gönderildi.
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