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Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya, 42 yaşında hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:19
Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti
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Bir süredir tedavi gören Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Oktay Akkaya'dan acı haber geldi.

TABURCU EDİLMİŞTİ

Ankara’da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

42 yaşındaki Akkaya, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya’nın cenazesi defin işlemleri için Samsun’a gönderildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara savcı

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