Cumhuriyet Silivri'de... 'İBB Davası'nda 4. gün! Mahkeme salonunda gerginlik: Savcı, İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın dördüncü celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülmeye devam ediyor.

12:30 | SUKAS, POLAT'A SORU SORDU

Tablo ile ilgili tutuklu sanıklardan Ali Sukas söz alarak, Ümit Polat’a soru sordu.

(İddianamede yer alan tablo)

Sukas: “Ümit Polat Ağaç AŞ ile yaşıt. 20 yıldır orada. Bu soruyu cevaplayacaktır. Bizim bir ayda ya da bir yılda 20 milyarlık ödeme yapma ihtimalimiz var mı? Ağaç AŞ’nin hiç böyle bir bütçesi oldu mu?”

Ümit Polat: "2024 yılında 5 küsür milyar bütçe vardı diye hatırlıyorum. Öyle bir ödeme söz konusu olamaz."

12:00 | SAVCI İMAMOĞLU'NUN SALONDAN ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ!

Polat, savunmasının devamında "2024’ün başlarında Ali Sukas beni çağırarak, ‘Bir liste var, alışverişler üzerinden yüzde 10 alacağız’ dedi. ‘Neyin parasını istiyoruz?’ diye sordum, ‘Ben istemiyorum, yukarısı istiyor’ dedi. Müteahhitler gelip dert yanmaya başladılar. Parayı kendisi alıyor sanıyordum, 'Yukarıya şikâyet edeceğim' dedim. Duygu Çebi, Ertan Yıldız’ın yeğeni. Durumu onunla paylaştım. Randevu ayarladı ve olaydan bahsettim, 'Çok canı sıkıldı ilgileneceğini söyledi' dedi. Sonra genel müdürün mobingleri başladı" dedi.

Savunması bitince hakim, Polat’a çeşitli sorular yöneltti:

“Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini söylemişsin ve hep Ali Sukas’la ilgili bir durumu anlatmışsın. Seninle ilgili çok fazla para aldığın iddiası var ama sen bunları kabul etmiyorsun”

Polat: "İlk ifadelerin hiçbirinde adım geçmiyor. İsmim, bazı kişiler tarafından etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek için kullanıldı."

Hakim: "Sen de etkin pişmanlık talebinde bulunup ifade vermişsin? Tamer Gümüş ile ilgili çok fazla şey söylemedin. Ali Sukas, sizi Murat Or ile bir odaya alıp nasıl ifade vermeniz gerektiğini söylemiş. Nasıl oldu?"

Polat: "Murat Or’un yanında şirket avukatı Emre Kırmızı vardı. Sukas, bize hakkımızda gizli tanık ifadesi olduğunu ve bizi ifadeye çağıracaklarını söyledi. Ben, bildiğim neyse onu söyleyeceğimi belirttim. 28 Mayıs’ta ifade verdim, Haziran 16’da Ağaç AŞ’de işten çıkarıldım."

Hakim: "Senin Yalova ile ne bağlantın var?"

Polat: "Firmalarla görüşmek için gittim."

Hakimin soruları devam ederken Polat, cezaevindeki görüşmeleriyle ilgili de bilgi verdi: “Fatih Keleş’i bir kere görmedim. Burada Adem Soytekin gösterdi. Ertan Yıldız ile görüşmek istedim ama bir kere görmedim. Bana ziyaretime gelen CHP’li ise Gökan Zeybek.”

Daha sonra savcı da Polat’a sorular yöneltti:

“Yukarıdan para isteyen şahıslar var demiştin. Bunlar kimler?”

Polat: “Ali Sukas’la dışarıda görüştüm. "25 yıllık emeğin var ama seni görevden alacağım. Çok konuşuyorsun, dikkat et. Bu işlerden Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’in haberi var” dedi. Daha sonraki süreçte, Ali Sukas’ın talimatıyla darp edildim. Şikayette bulunmadım çünkü korktum. Sonraki gün de Ekrem İmamoğlu tutuklandı zaten.

Savcı: "Ama savcılıktaki ifadende, Sukas’ın sana “Bu saldırı sana değil bize yapıldı” dediğini söylemişsin?"

Polat: "İşleyiş olarak bunu Sukas’ın yaptırdığını düşünüyorum."

İMAMOĞLU’NDAN "TABLO" TEPKİSİ

Savcı, mahkeme salonuna, yıllara göre Ağaç AŞ’ye giren para miktarını gösteren bir tablo yansıtarak şunu sordu:

“İmamoğlu ile Ali Sukas, görüştü demişsin. İmamoğlu’nun Ali Sukas’a seçim için yeterince para toplayamadığı için kızdığını söylemişsin. Bundan sonra da Sukas’ın para toplama hızını artırdığını söylemişsin. 2023-2024 arasında Ağaç AŞ’deki bu yükselene para girişinin bu görüşmeyle ilgisi var mı?”

Polat: "Para toplandı ama ne için ne zaman bilmiyorum."

Savcı: "Para toplanması seçimle mi ilgili?"

Polat: "Para neden toplanır bilmiyorum."

Savcı: "25 senedir bu işin içindesin Ümit. Bunu da kendi ifadende söylemişsin. Ne için para toplanmış?"

Polat: "Daha çok toplamıştır o ara, bilmiyorum ki."

Daha sonra araya giren İmamoğlu, ifadelerdeki çelişkiye ve tabloya tepki gösterdi. Tablonun gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, “Sayın hakim lütfen yalana müsaade etmeyin. İddia makamı yalan bir tablo yansıttı” dedi. İmamoğlu tabloya ve savcıya tepki gösterdiği sırada çıkan tartışmada savcı, İmamoğlu’nun CMK 204 (Duruşma düzenini bozmak) eylemiyle salondan çıkarılmasını talep etti. Hakim, savcının bu talebini dikkate almadı.

VALİ GÜL'DEN SÖZ KONUSU İDDİALARA YANIT

Polat'ın savunmasında İstanbul Valisi Davut Gül'ün Ağaç AŞ'de çalışan kuzeni tarafından 19 Mart’taki İBB operasyonuna ilişkin sinyallerin kendisine verildiğini söylemesi üzerine Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, söz konusu paylaşımında, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" ifadelerini kullandı.

İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur.

11:00 | POLAT'IN SAVUNMASINDA 'İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL' AYRINTISI

Ümit Polat'ın görev yaptığı süreçte çalıştığı şirketle iş yapan, ihale alan firma sahiplerinden, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile birlikte hareket ederek usulsüzce para talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Polat, savunmasının ilk kısımlarında İstanbul Valisi Davut Gül’ün Ağaç AŞ’de çalışan kuzeni tarafından 19 Mart’taki İBB operasyonuna ilişkin sinyallerin kendisine verildiğini söyledi. Polat kendisine söz konusu kişi tarafından; "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini belirtti.

Polat, “19 Mart’tan sonraki süreçte Ağaç AŞ ile ilgili olumsuz haberler çıkıyordu. Benim yaptırdığım düşünüldü ama kesinlikle ben yaptırmadım. Yurtdışına kaçan iki kişi, 8 ay sonra tekrar gelerek Ümit Polat’a para verdim dediler ve ben tutuklandım” dedi.

10:40 | FATİH KELEŞ'İN AVUKATI: "MAHKEMENİZİN İHBARDA BULUNMASINI TALEP EDİYORUZ"

İBB Borsası iddialarıyla gündeme gelen avukat Recep Seyhan’ın, tutuklu İBB Spor Başkanı Fatih Keleş’i cezaevinde ziyaret ederek “Adın Aziz İhsan Aktaş’ı öldürmeye azmettirme dosyasında geçiyor” dediğini ve kendisini itirafçı olmaya zorladığını açıklamıştı. Aynı avukatın, Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük’ü de ziyaret ettiği, dün mahkemede Küçük’ün avukatının yaptığı savunmayla ortaya çıktı. Keleş’in avukatı Baran Kaya, duruşma başlamadan önce söz alarak “Seyhan hakkında biz daha önce suç duyurusunda bulunduk ancak ismi bir kez daha farklı bir sanıkla gündeme geldi. Mahkemenizin ihbarda bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

İlk savunmayı, İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’de Satın Alma Müdürü olarak çalışıp haziran ayında tutuklanan Ümit Polat yapıyor. Polat, cezaevinde etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunmuş ancak ifadesi yeterli görülmemişti.

10:30 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar duruşma salonunda yerini aldı, mahkeme heyeti geldi, duruşma başladı.

10:20 | "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI ATILDI

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirildi. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı. İmamoğlu, el sallayarak karşılık verdi.

10:10 | TUTUKLU SANIKLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilmeye başlandı. Diğer üç günde olduğu gibi bugün de ilk önce kadın tutuklu sanıklar Jandarma eşliğinde geldi. Duruşmayı takip edenler yoğun alkışla destek verdi. Tutuklu sanıklar da el sallayarak karşılık verdi. Tutuklu sanıklar parça parça mahkemeye getiriliyor. Tutuklu sanıklardan Ramazan Gülten salona getirilirken, Gülten'in eşi “Ramazan, Maya baba dedi” diye seslendi. Gülten’in kızı Maya, Gülten tutukluyken dünyaya gelmişti.

İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, 2023 yılında Üsküdar Salacak sahilinde kaçak yapıları yıkmak için mücadele ederken kaçak kafenin sahipleri tarafından darbedilmişti.

10:00 | DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Duruşma öncesi mübaşir, izleyici kısmında birbirlerinin fotoğrafını çeken aileleri uyardı. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mübaşire tepki göstererek "Her sabah bir gerginlik çıkarıyorsunuz. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.

3. CELSEDE NELER OLDU?

Davanın dün görülen üçüncü gününde tutuklu sanık Yavuz Saltık ile jandarma erleri arasında el sallama tartışması yaşandı. Saltık, salona getirildiği esnada izleyicilere el sallamasının ardından jandarmanın müdahalesiyle karılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan avukatların tepkisine "El sallamakta bir mahsur yok" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dava çıkışında gazetecilere dönerek “Milletin parasıyla dezenformasyon yapan ahlaksızlık yapan TRT’yi kınıyorum. 86 milyonun parası haram zıkkım olsun!" ifadeleriyle seslendi.