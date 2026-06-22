Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci hafta: 704 yıl hapsi istenen Aktaş, karar celsesinde konuştu

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 7 kişinin tutuklu olduğu, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesinin ikinci haftasında beşinci duruşması, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarla devam etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen duruşma, ses sisteminde yaşanan arıza nedeniyle bir süre başlayamadı.

Hakim, savcı ve avukat mikrofonlarının çalışmaması nedeniyle duruşmaya önce yarım saat ara verildi, arızanın düzelmemesi nedeniyle ara saat 13.00’a kadar uzatıldı. Mahkeme Başkanı, sorunun düzelmemesi halinde yargılamanın yarına erteleneceğini açıkladı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yeni inşa edilmesine karşın salonda yaşanan ses sistemi sorunu, yaklaşık 3 saatin ardından çözüldü.

Mahkeme Başkanı, "Yapılabilecek kadar düzeldi" diyerek duruşmanın başlamasını istedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KARAR CELSESİNDE SAVUNMASINI YAPTI

Duruşmada; “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın etkin pişmanlık ifadesi vermesi gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı.

Diğer iki celsede olduğu gibi karar celsesinde de hiçbir sanık, avukat ve gazetecinin kullanamadığı özel girişten, tutuksuz yargılanan akrabalarıyla birlikte mahkeme salonuna giren Aktaş, kürsüye gelerek konuştu.

“TARAFIMA YÖNELTİLEN İSNATLARIN DELİLLERLE DESTEKLENMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Daha önce yapmış olduğu ayrıntılı savunmaları tekrar ettiğini ifade eden Aktaş, “Tüm savunmalar, dosyaya kazandırdığım deliller, tüm sanıklara yönelttiği sorular ve onların verdiği cevaplarla birlikte değerlendirildiğinde tarafıma yöneltilen isnatların delillerle desteklenmediği; soyut iddia, varsayım ve subjektif değerlendirmelerden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

Aktaş, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Ben bir iş insanıyım, artık konuşması gereken ben değil hukuktur, mahkemenizdir, Türk adaletidir. Ben suçsuzluğumu sadece savunmalarımla değil, dosyaya sunduğum dilekçe ve delillerle de sundum.

Bu dosyada artık söylenecek söz değil, verilecek karar kalmıştır. Artık söz, biz sanıklarda değil adalettedir. Ben inanıyorum ki Türk milleti adına hüküm kuran mahkemeniz, yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına yararlanmış olduğum etkin pişmanlık ifadesinin aleyhime kullanılmasına izin vermeyecek, olmayan bir suçu var saymayacak, ispatlanmamış iddiaları hükme dönüştürmeyecektir.

Tarafıma isnat edilen tüm suçlamalardan beratımı, adıma kayıtlı şirketlerin tarafıma iadesini, malvarlıklarım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını arz ederim.”

Daha sonra söz alan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül, yaklaşık 2-3 gün sürecek bir savunma yapacaklarını ve o nedenle daha kısa savunma yapacak sanık ve avukatlarla bugünkü duruşmaya devam edilmesini talep etti. Duruşma, ardından sanık ve avukat savunmalarıyla devam etti.

YARIN SAVUNMALARA DEVAM EDİLECEK

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugünlük saat 17.10 itibarıyla sona erdi. Yarın savunmalarla devam edecek.