Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş Davası: Mütalaa açıklandı!

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bir haftalık aradan sonra, ikinci celsenin 12. duruşma gününde devam ediyor.

Duruşma Savcının bugün, esas hakkında mütalaa vermesi bekleniyor.

Dava; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Dosyada toplamda 200 sanık yer alıyor.

12.15 | ARA VERİLDİ

Savcı mütalaasını tamamladı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi. Daha sonra tutukluluklara ilişkin avukat beyanlarını alacağını, gün içinde yetişmesi halinde tutukluluklara ilişkin bir ara karar kuracağını söyledi. Bir sonraki celsenin 15 Haziran 2026 tarihinde başlaması yönünde bir kararları olduğunu ve bunun karar duruşması olacağını kaydetti.

12.10 | UTKU CANER ÇAYKARA'YA 2 SUÇTAN BERAAT TALEBİ

Savcı, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Rüşvet Almak” suçlamalarından beraatini istedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, “İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaa açıklanmaya devam ediyor.

11.45 | MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıklıyor. Yazılı olarak dosyaya sunulacağını ve gün içinde UYAP’a yükleneceğini ifade etti. Savcı, mütalaanın 104 sayfadan oluştuğunu belirterek, özetinin ise 9 sayfa olduğunu söyledi.

Savcı, hazırladığı 9 sayfalık özeti okuyor. Mütalaaya, “Aziz İhsan Aktaş’ın akrabalarıyla kurduğu ihale sistemiyle en çok Beşiktaş Belediyesi’nden ihale aldığı, Rıza Akpolat’ın haksız kazancı da akrabaları üzerinden resmileştirdiği” iddiasıyla başlandı.

Savcı sanıklar yönünden her bir eylem bakımından ayrı ayrı değerlendirme yaparak ceza ve beraat taleplerini açıklamayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye olmuştu.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, davanın ikinci celsesinin 11. duruşma gününde, avukatların talebine ilişkin ara kararını açıkladı. Hakim, avukatların mazeretleri hususunda karar vermeye gerek olmadığına karar verdi; tefrik, yetkisizlik, görevsizlik taleplerini reddetti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine oy birliği ile karar verdi. Duruşma Savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için bir hafta süre istedi, duruşma 14 Mayıs’a bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.