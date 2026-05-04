Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... Aziz İhsan Aktaş davasında 'gizli tanık' tepkisi: 'İkna için örgüt kurmuş gibi davranılmış'

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ikinci celsenin üçüncü haftasında, CHP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam etti. Avukatlar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Cumhuriyet, gelişmeleri anlık olarak bildirdi...

16.35 - DAVA YARIN DEVAM EDECEK

Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması bugünlük sonlandı. Dava, yarın avukat savunmalarıyla devam edecek.

15.20 | “‘TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLADILARSA İDARİ ŞARTNAMEYİ DE ONLAR HAZIRLAMIŞTIR’ GİBİ BİR VARSAYIMIN HUKUKTA YERİ YOK”

Ardından Abacı’nın diğer avukatı Serhat Koçdemir söz alarak savunma yaptı. “Hukukta manipülasyona yer yoktur” diyen Koçdemir, “Çiçek-çikolata alımı ihalesiyle ilgili iddianamede şu yazılmış: ‘İdari şartnamede imza yer almamışsa da, teknik şartnamenin şüpheliler tarafından hazırlanması nedeniyle, idari şartnamenin de şüpheliler tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.’ Varsayımla, niyet okumayla, hukukta yeri olmayan bir cümle yazılmış. Teknik şartnamede, belediyede neye ihtiyaç olduğu yazılır. Müvekkilim de neye ihtiyaç olduğunu yazdı. ‘Tekniği hazırladılarsa idariyi de onlar hazırlamıştır’ gibi bir varsayımın hukukta yeri yoktur.”

15.00 | “ORTADA BİR ÖRGÜT VARSA LİDERİ NEDEN TUTUKSUZ YARGILANIYOR?”

Mahkemede daha sonra, etkin pişmanlık ifadesinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilen VE 9 aydır ev hapsinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın avukatı Fesih Delidere savunma yaptı.

Geçtiğimiz hafta dinlenen iki gizli tanığın “görmedim, duydum” şeklindeki beyanlarına tepki gösteren Delidere, “İki gizli tanığın da görgüye dayalı hiçbir beyanı yok. Tamamen duyumla hareket ettiklerini söylediler. Tek bir kamu zararına dair beyan yok. Müştekilere baktığımızda da çoğunluğunun katılma talebi yok” dedi.

İddianamede, ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’nden bahisle bir yapılanmadan bahsedildiğini ve bu yapılanma ile menfaat elde etme amacı olduğunun söylendiğini vurgulayan avukat Delidere, “Bizim örgütle bir alakamız yok ama davanın çatısı örgüt. Örgüt iddiası nedeniyle tüm sanıklar burada beraber yargılanıyor. İnşallah dava sonunda mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verir ama vermezse bir tefrik kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aktaş’ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Delidere, şöyle devam etti:

“Eğer ortada bir örgüt varsa lideri neden tutuksuz yargılanıyor? İlk tahliye olanlar genelde örgüte dahil olmayan kişiler, en son tahliye olan kişiler ise yöneticiler ve liderler olur ama bizde tam tersi şekilde; lider dışarda, üyeler tutuklu. Müvekkilim 9 aydır ev hapsinde. İddianameye göre suç örgütü lideri, açıklamalarıyla bir çok sanığın davaya dahil olmasını sağladı, bunu göğsünü gere gere söyledi. Aktaş'ın bu dava sürecinde, kardeşleri, yeğenleri dahi aksi beyanlarda bulunmuşlardır.

Burada gerçek anlamda bir zarar, şikayetçi, müşteki, mağdur yoksa bu soruşturma neye göre başladı? İhalelerde bir usulsüzlük yoktur, Sayıştay denetiminden geçmiştir.”

14.00 | DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş duruşması yeniden başladı. Avukat savunmaları devam ediyor.

12.00 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verildiğini bildirdi.

11. 25 | “KAMUOYUNU İKNA ETMEK İÇİN KİŞİLERE ÖRGÜT KURMUŞ GİBİ DAVRANILMIŞ”

Gizli tanık beyanlarına tepki gösteren avukat Erten, “Suçlar bakımından bu dosyada gizli tanık beyanlarını kişilere sorabilmek amacıyla dosyada örgüt varmış gibi bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yapay bir değerlendirmedir. Yine soruşturma aşamasındaki fiili kararların kolay alınması için bu dosyada örgüt varmış gibi davranılmıştır. Yine yargılama konusu cezaların miktarının ağırlığını ortaya koymak ve kamuoyunu ikna etmek için, çokça yıllarla yargılandıkları izlenimi vermek için kişilere örgüt kurmuş gibi davranılmıştır. Yine gerçekte olmayan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalini kişilere sunabilmek için bu dosya kapsamında örgüt varmış gibi davranılmıştır” dedi.

DAVA GEÇMİŞİ

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

SIRALİ TAHLİYE OLDU

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Davasının ikinci celsesinin 8. duruşma gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları esasa ilişkin savunma yapıyor. Bugün ilk olarak, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz avukatı Alparslan Erten söz aldı.