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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davası 48. gününde

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davası 48. gününde

10.06.2026 11:48:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek Batuhan Serim
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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davası 48. gününde

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB davasının 48’nci günü Silivri’de görülüyor.
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB davasında 48’nci duruşma günü başladı.

Cumhuriyet, davada yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...

11.05 I DURUŞMA İŞ İNSANI SÜTLAŞ'IN SAVUNMASIYLA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. İBB davasında 48. duruşma günü, iş insanı Nihat Sütlaş'ın savunması başladı.

GAZETECİLERE "ÇANTANDA PASTA, PANKART VAR MI?" SORUSU

Geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününde yaşanan pasta ve pankart krizinin ardından bugün de Serap Karay'ın doğum günü olması sebebiyle Silivri'de garip bir uygulama yapıldı. 

Mahkeme salonlarının bulunduğu binaya basın kartını göstererek giren bazı gazetecilere Jandarma personeli, "Çantanda pasta, pankart falan yok değil mi?" diye sordu.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #İBB Davası

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