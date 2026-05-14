Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 38. duruşma günü başladı

Aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası 38. duruşma gününde devam ediyor.

Dava dün öğleden sonra etkin pişmanlıkçı Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu'nun savunması ve soru-cevap kısmıyla devam etti. Adem Soytekin'in tahliyesinin ardından davada tutuklu tek etkin pişmanlıkçı olarak kalan Köseoğlu, savunmasında ünvan ve görev tanımlarının yanlış değerlendirildiğini savunarak "Etkin pişmanlık ifadelerimin arkasındayım, ifade verirken herhangi bir baskı görmedim" dedi.

Tutuklular salona getirilirken, ağır sağlık sorunları yaşayan İBB Zabıta Dairesi Başkanı Engin Ulusoy'un diğer tutukluların yardımı eşliğinde salona güçlükle girdiği görüldü.

11:55 | MURAT KAPKİ SAVUNMASINA BAŞLADI: “TELEVİZYONLARDA ANLATILAN GİBİ BİRİ DEĞİLİM”

Köseoğlu’nun avukatlarının savunmasını tamamlamasının ardından reklamcı Murat Kapki, savunmasına başladı.

Kapki savunmasının başında “Bugüne kadarki ifadelerimi unutun. İlk kez burada kendimi ifade edeceğim. 15 aydır içerideyim, beni çok kötü bir adam olarak lanse ettiler” dedi.

Tutukluluk süreci ve ailesinin durumuna değinen Kapki, şöyle devam etti:

Kızım küçük, tutukluluk süremde onu bir şekilde kandırabilmiştik ama 8.5 yaşındaki oğlum depresyon tedavisi görüyor, ilaç kullanmaya başladı. 25 kilo aldı. Verilen her tutukluluk kararı dosya dışında da hayatları parçalıyor. Benim tutukluluğum yetmezmiş gibi kardeşimi ve çalışanlarımı tutukladılar. Eşim, kardeşim ve arkadaşım tutuksuzların içinde, avukatım da sanık. Kendi yüküm dışında çok sayıda yük taşıyorum.

Televizyonlarda anlatılan gibi biri değilim. Bana kasa dediler, naylon faturacı oldum, ihale alıp zengin olan adam oldum, tarihi kaçakçısı adam oldum.. Sonra hepsi birden sustu. Ek ifade vermeye gittikten sonra televizyonlar benimle ilgili haber yapmamaya başladı. Gazeteciler sustu. Onları savunmamda burada tek tek ele alacağım.”

Kapki savunmasına, reklamcılık sektörün giriş sürecini anlatarak devam ediyor. Sahibi olduğu BVA Reklamcılık giriş sürecini anlatan Kapki, “İddianamede bu şirketi Ekrem İmamoğlu’nun kurdurduğu söyleniyor ancak görüldüğü gibi alakası yok. Bu şirketten önce de belediyelerden ihale alıyordum. 23 yıldır açık hava reklamcılığı yapıyorum, bu sektörün en bilinen isimlerinden biriyim” ifadelerini kullandı.

11:15 | AVUKAT SAVUNMALARIYLA BAŞLADI

Bugün devam eden davada ilk olarak Köseoğlu'nun avukatları savunma yapıyor.

Dava öğleden sonra ise reklamcı Murat Kapki'nin savunmasıyla devam edecek. Kapki, dava başlamadan kısa süre önce mahkemeye verdiği dilekçede "Baskı altında verdiğim etkin pişmanlık ifadelerini geri çekiyorum" ifadelerini kullanmıştı.