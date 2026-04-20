Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 24. duruşma: İnan Güney bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bugün itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlerle birlikte hakim karşısına çıkacak. Güney ile birlikte İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya ve Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan da dosyaların birleştirilmesi nedeniyle İBB Davasında tutuklu yargılanan isimler arasında yer alacak.

Mahkeme Başkanı, savunma sırasının değişmeyeceğini, Güney ile beraber iki ismin en son savunma yapacak isimler olacağını açıklamıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN ONGUN"

İBB Davası'na katılan izleyiciler Murat Ongun'un 51. yaşını kutlamak için hazırlık yaptı.

TAHLİYE EDİLEN SIRRI KÜÇÜK DAVAYI TAKİP ETMEK İÇİN MAHKEMEDE

İBB Davası'nda aylarca tutuklu kaldıktan sonra 2 Nisan'daki kararla tahliye edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, duruşmayı takip etmek için mahkemeye geldi.

DURUŞMALARDA YEDİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 24’üncü duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİ

Diğer yandan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.