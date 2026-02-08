Cumhuriyet sordu, üniversite yanıtladı: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Prof. Dr. Saybaşılı'nın Fransa'da yaptığı doktorası da mı iptal edildi?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden biri olan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın Fransa’da aldığı doktora diplomasının iptalinin talep edildiği ancak bu talebin üniversite yönetimi tarafından oybirliğiyle reddedildiği öne sürülmüştü.

Haber geniş çevrelerde yankı uyandırırken konuya ilişkin herhangi bir belge veya resmi yazışma ise kamuoyunda yer almadı.

Cumhuriyet, Saybaşılı’nın 1998-2002 yılları arasında İşletme Fakültesi’ni tamamlayarak doktora diploması almaya hak kazandığı Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’ne, Saybaşılı’nın diploması için herhangi bir iptal talebi olup olmadığını ve üniversitenin bu konu hakkında bir karar verip vermediğini sordu.

Üniversitenin Basın İlişkileri ve Editoryal İletişim Sorumlusu Sophia Gomes tarafından Cumhuriyet’e yollanılan cevap yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitenin bu süreçle ilgili (diploma iptalinin talebi ve üniversite tarafından reddi) bilgisi bulunmamaktadır. İlgili kişi halen Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi mezunudur.”

SORBONNE AYRINTISI

Öte yandan Saybaşılı’nın 1998-2002 yılları arasında eğitim gördüğü üniversitenin, kamuoyunda ele alındığı şekilde Sorbonne Üniversitesi değil, 1968 yılına damga vuran öğrenci olaylarının ardından Sorbonne olarak bilinen Paris Üniversitesi’nin (Université de Paris) 13 farklı bağımsız üniversiteye bölünmesiyle 1971 yılında açılan Paris 1 Panthéon-Sorbonne üniversitesi olduğu öğrenildi.

Öğrenci olaylarının ardından üniversitelerin bölünmesi sonrası, Sorbonne ismini kullanma hakkı yalnızca Paris’teki tarihi Sorbonne binasında fiziksel olarak yeri bulunan üç üniversiteye verilirken Saybaşılı’nın mezunu olduğu Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi de bu kurumlar arasında yer aldı.

Kamuoyunda Sorbonne Üniversitesi olarak bilinen ve dünya sıralamalarındaki prestijli konumuyla dikkat çeken üniversite ise Paris 4 Paris-Sorbonne ve Paris 6 Pierre & Marie Curie üniversitelerinin birleşmesiyle, 2018 yılında Sorbonne Üniversitesi olarak adlandırılarak kurumsallaştı.

Üniversite, Saybaşılı’nın özgeçmişinde de Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi olarak yer alıyor.

İSTİNAFA GİTMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saybaşılı, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlarken yatay geçiş sürecinde ‘usulsüzlük’ iddiasıyla İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişiden biriydi.

Kararın ardından bir süre daha görevine devam eden Saybaşılı’nın daha sonraki süreçte ise görevinden istifa ederek emekli olduğu kamuoyuna yansıdı.

Diploma sürecinde ise son olarak, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı idare mahkemesinde açtığı dava reddedildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etme kararını “açık hata” varlığı gerekçesiyle onayladı.

İmamoğlu cephesinin kararı istinafa taşıması beklenirken davanın Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kadar uzanabileceği belirtiliyor.