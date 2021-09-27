Cumhuriyet Soruyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.

3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.

4- UYUŞTURUCU KİME GELDİ?

16 Haziran 2021’de Mersin Limanı’nda muz kolilerinde gizlenmiş olarak ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokain kime geldi?

5- SBK’YE KİMLER KOL KANAT GERDİ?

Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın davasındaki skandallar ve yurtdışına kaçışı açıklığa kavuşmadı.