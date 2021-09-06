Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...
1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Merkez Banka-sı’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.
2- 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?
Soylu, bir siyasetçinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.
3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?
Ziraat-Demir-ören skandalının ardından kamu bankalarının verdiği kredilerin geri ödenip ödenmediği belli değil.
4- NEDEN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK?
THK’de yangın söndürmek için 20 hava aracı olmasına karşın bakanlık neden yangın söndürme işini özelleştirdi?
5- SBK’YE KİMLER KOL KANAT GERDİ?
Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın davasındaki skandallar ve yurtdışına kaçışı açıklığa kavuşmadı.
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