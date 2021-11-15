Cumhuriyet Soruyor

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz.

3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.

4- ATA’yA HAKARETİN CEZASI NE?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e yönelik işlenen hakaret suçlarına ilişkin kaç soruşturma açıldı. Kaç kişi hangi cezayı aldı?

5- TÜGVA NİYE YASA TANIMIYOR?

Ülkedeki tarihi binaların TÜGVA hizmetinde olması tesadüf mü? TÜGVA, mahkeme kararlarına karşın neden binaları boşaltmıyor?