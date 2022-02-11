Cumhuriyet tarihinde bu hafta

11 Şubat 2022 Cuma, 04:00

6. FİLO’YU PROTESTO GÖSTERİLERİNDE DÜN 14’Ü AĞIR 130 KİŞİ YARALANDI



İZMİR VE TRABZON’DA ARBEDE



16 ŞUBAT 1969



Yurt Haberleri Servisi - Amerika Birleşik Devletleri’nin Akdeniz’de görevli 6. Filosuna bağlı bazı savaş gemilerinin İstanbul limanına yaptıkları ziyaret, dün de yurdun çeşitli yerlerinde gösterilere yol açmış; özellikle İzmir, Ankara ve Trabzon’da çıkan kanlı olaylarda 14’ü ağır, 130 kişi yaralanmıştır. İzmir ve Trabzon’da filo aleyhine toplantı yapan gençler, sağcı grupların saldırısına uğramış, bu arada Polis de kendilerini coplarla hırpalamıştır. Ankara’da da “Büyük Eğitim Yürüyüşünden” sonra, öğrencilerle Toplum Polisi arasında meydana gelen çatışmada kızlar dahil, pek çok genç dövülmüştür. Ayrıca; Bandırma’da Filonun gelişini yeren gençler sessiz bir yürüyüş yapmış, Zonguldak’ta da “Emperyalizm ve Filo’ya direnme” çağrısında bulunan bildiriler dağıtan 6 üniversiteli, nezarete alınmıştır.



İLK ÖZ TÜRKÇE NUTUK



BAŞVEKİL İSMET’TEN



14 ŞUBAT 1929



Önlü efendiler, Türkçemizin söz kitabi bizim çok yüzlüktenberi sezdiğimiz bir eksiktir. En nihayet Cumhuriyet yaşayışına kavuşmağı bilmiştir, beklemiştir. Bir yıl içinde söz kitabımızı her halde varlıyacak, ölçüleri ve tutamları bulmak başlıca isteğimiz olacaktır.



BÜYÜK EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ’NE BİNLERCE ÖĞRETMEN KATILDI

16 ŞUBAT 1969



ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) - 27 Mayıs Milli Devrim Derneği ve Öğretmenlerden kurulu bir komite tarafından düzenlenen dünkü “Büyük Eğitim Yürüyüşü”ne, Ankara’daki bütün devrimci kruluşlarla 20 bini aşkın öğretmen katılmıştır. Yürüyüş, baştan sona kadar olaysız geçmiş, ancak yürüyüşten sonra bâzı gençler, Toplum Polisiyle çatışmıştır. Saat 11 de Anıtkabir önünde toplanan binlerce öğretmen, Atatürk’ün, Cemal Gürsel’in ve Devrim şehitlerinin kabirlerini ziyaret edip, saygı duruşunda bulunduktan sonra parçalar halinde Tandoğan Meydanında toplanmışlardır. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt konuşmasında, “Biz öğretmenler, sadece ders kitabı, müfredat programı, vakit çizelgesi, Bakanın genelgesinden ibaret bir eğitimi aştık” demiştir.



HUSUSÎ MUHABİRİMİZ METİN TOKER TELSİZLE BİLDİRİYOR

İDİL BİRET’İN PARİSTE İLK UMUMÎ KONSERİ

15 ŞUBAT 1951



Paris - Küçük İdil Biret ilk umumî konserini dün akşam Union İnteralliede verdi. Salonda seçkin bir dinleyici kalabalığı vardı. 10 yaşındaki İdil sahneye çıkıp da hususî surette yükseltilen taburesine otururken duyulan alkışlar beyaz elbisesi içinde siyah buklelerile canlı bebekler kadar sevimli bir minnacık kız içindi. Mozart’ın La Majör konçertosunu çalıp da taburesinden inerken, bütün salonu dolduran alkışlarsa bir hakikî sanatkâra aiddi.



FARUK KENÇ’İN BAŞINA GELENLER



15 ŞUBAT 1951



(Kendini Kurtaran Şehir) isimli filmin haricî sahnelerini çekmek üzere Maraşta film almakta iken film icabı Fransız bayrağını kaleye çekip indirdiğimiz için Vali tarafından filmlerimiz müsadere edildi.

