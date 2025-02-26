‘Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diye duyurulmuştu, iktidar sözünü tutmadı: Sosyal konut fiyaskosu!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.02.2025 - 04:13

İktidarın 2022 yılında “Cumhuriyet tarihinen en büyük sosyal konut projesi, ‘İlk Evim’, ‘İlk İşyerim’” olarak duyurduğu projede, iki yıllık hedefler tutturulamadı. Proje kapsamında 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan beş yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılması hedefleniyordu. Hem projenin tanıtım hem temel atma töreninde, “bu devasa sosyal konut projesinin” ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutun, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin işyerinin iki yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacağı vaat edilmişti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, projenin hangi aşamada olduğunu sordu.

YANIT GERÇEKLERİ GÖSTERDİ

Projelere kaç kişinin başvuru yaptığı, proje yapımlarına ne zaman başlanacağı hakkında bilgi istedi. Önergeye verilen yanıtta, TOKİ tarafından “İlk Evim Projesi” kapsamında 250 bin sosyal konut kampanyası düzenlendiği, 91 bin 134 konutun ihalesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Kalan konutların ihalesinin de bu haziran ayına kadar yapılacağı kaydedildi.

“İlk Evim Arsa Projesi” kapsamında ise “altyapısı tamamlanmış ve imar planı yapılmış arsaların uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine tahsis eldiği” belirtilen yanıtta, “Bu kapsamda 2022 ekim ayında 694 adet ilçede talep toplandığı, şubat-mayıs 2023 tarih aralığında çekilen kuralar neticesinde, 235 bin 439 hak sahibinin belirlendiği, günümüze kadar yaklaşık 15 bin hak sahibi ile tahsis sürecinin başlatıldığı” bildirildi. Temmuz 2025’te tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Yanıta göre, “İlk İşyerim Projesi” kapsamında da Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 adet proje yürütüldüğü, bu projeler kapsamında 50, 100, 150, 200 metrekarelik işyerleri planlanacak şekilde toplam 10 bin adet işyerinin yapımına başlanacağı bildirildi.

‘EN BÜYÜK MAĞDURİYET’

CHP Karabük Milletvekili Akay, 5 milyon 135 bin 324 yurttaşın başvuru yaptığı “İlk Evim” projesne ilişkin “Bakan Kurum, 250 bin sosyal konut kampanyasında sadece 91 bin 134 adet konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, konutların yüzde 63.54’ünün ihalesinin bile yapılmadığını itiraf etti. İhalesi yapılan 91 bin 134 konutun hangi aşamada olduğuna dair de bir bilgi vermedi” dedi. Akay, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak sunulan projenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut mağduriyetine yol açtığını söyledi.

