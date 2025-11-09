Cumhuriyet'te yeni yazı dizisi başlıyor: Parmaklıklar Dışında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarının ardından tutuklu yargılananların aileleri, eşleri ve çocukları, Aile Dayanışma Ağı (ADA) çatısı altında bir araya geldi. ADA’da buluşan yedi tutuklu yakını “Parmaklılar Dışında” yazı dizisinde, “içeride olanların değil, dışarıda kalanların” sessiz hikâyelerini, özlemle bekledikleri sevdiklerini, bu bekleyiş ve belirsizlik sürecinde yaşadıkları acı, sıkıntı ve dinmeyen umutlarını sorularımıza verdikleri samimi yanıtlarla anlatıyor.

- Cezaevinde evlenen Filiz Kahveci Gökçe,

- Her hafta annesini görmek için Afyon’a giden Efe Çakır,

- Eşi cezaevindeyken doğum yapan Pınar Çalışkan Gülten,

- Kızıyla sohbet ettiği günleri iple çeken Zeynep Güven,

- Eşinin kendisine ve kızlarına dönmesini bekleyen Sevgi Saltık,

- Eşinin hastalıkları nedeniyle endişesi hiç dinmeyen Arzu Doğruer,

- Kardeşinin bir an önce ailesine dönmesini bekleyen Erdal Çolak...