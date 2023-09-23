Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu: 'Sizi en son çok mutlu eden şey nedir?'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:59

Güncelleme: 23.09.2023 - 20:59

Cumhuriyet TV, yaptığı sokak röportajında yurttaşlara "Sizi en son çok mutlu eden şey nedir?" sorusunu yöneltti.

"İMAMOĞLU'NUN KAZANMASI..."

Ekonomik krizden şikayet eden birçok yurttaş mutsuz olduğunu belirtirken bazı yurttaşlar ise mutlu olduğu anları düşünürken zor anlar yaşadı. Bir yurttaşın en mutlu olduğu ana ilişkin verdiği cevap ise dikkat çekti.

Yurttaş, "Çok ani bir soru oldu ama en çok mutlu olduğum şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu'nun kazanması oldu" dedi.

Bir diğer yurttaş ise kendilerini en son Kadın Mill Voleybol Takımı'nın mutlu ettiğini belirtti.