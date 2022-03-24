Cumhuriyet TV'ye saldırı: Şirinevler'de çekimimiz engellenmek istendi
Cumhuriyet TV muhabiri Sinem Nazlı Demir ve kameraman arkadaşımız İsmail Bayraktar, İstanbul Şirinevler'de görevleri başındayken, bir grubun engelleme girişimi ve saldırısına maruz kaldı.
Cumhuriyet TV, yurttaşlara "Geçinebiliyor musunuz" diye sormak için İstanbul'un en kalabalık mahallelerinden Şirinevler'deydi.
Muhabirimiz Sinem Nazlı Demir ve kameramanımız İsmail Bayraktar, görevlerini yaptıkları sırada esnaf olduğunu söyleyen bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.
O anlar, kameramanımız İsmail Bayraktar tarafından kayıt altına alındı.
"Milleti galeyana getiriyorsunuz" diyerek muhabir ve kameramanımızın üzerine yürüyen gruptakiler, "Röportajı ileride yapmanız sizin için daha iyi olur" diyerek üstü kapalı bir şekilde tehditte bulundu.
Görüntülerde, muhabirimizin "işimi yapıyorum" demesine rağmen ısrarlı şekilde "Kamerayı kapatın, çekim yapmayın" diyen şahıslar, kameramanımızı tartakladı.
Ekip arkadaşlarımız daha sonra çekimi durdurup bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Uydu sinyallerinden NFT'lere
- Fransız futbolcudan İstanbul paylaşımı!
- TRT 1 uydu frekansı nedir? Biss ayarı nasıl yapılır?
- AKP’li başkandan tartışmalı et yorumu
- Bir haberimize daha erişim engeli getirildi
- BM'nin Rusya kararı kabul edildi
- HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
- Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'a geliyor!
- 'Hayal kırıklığına uğradım'
- Sibirya ile Afrika arasında sıkışıp kaldık