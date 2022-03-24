Cumhuriyet TV'ye saldırı: Şirinevler'de çekimimiz engellenmek istendi

24 Mart 2022 Perşembe, 17:30

Cumhuriyet TV, yurttaşlara "Geçinebiliyor musunuz" diye sormak için İstanbul'un en kalabalık mahallelerinden Şirinevler'deydi.

Muhabirimiz Sinem Nazlı Demir ve kameramanımız İsmail Bayraktar, görevlerini yaptıkları sırada esnaf olduğunu söyleyen bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

O anlar, kameramanımız İsmail Bayraktar tarafından kayıt altına alındı.

"Milleti galeyana getiriyorsunuz" diyerek muhabir ve kameramanımızın üzerine yürüyen gruptakiler, "Röportajı ileride yapmanız sizin için daha iyi olur" diyerek üstü kapalı bir şekilde tehditte bulundu.

Görüntülerde, muhabirimizin "işimi yapıyorum" demesine rağmen ısrarlı şekilde "Kamerayı kapatın, çekim yapmayın" diyen şahıslar, kameramanımızı tartakladı.

Ekip arkadaşlarımız daha sonra çekimi durdurup bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.