Cumhuriyet Vakfı Kurucusu Berin Nadi ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı

Yaşamını Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Devrimi’ne adayan Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı, eski Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi 24 yıl önce bugün, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Berin Nadi için Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.

Törende Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Osman Gölcük, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Arif Kızılyalın ve gazetemizin çalışanları hazır bulundu.

MİNE ESEN: CUMHURİYETİN YAYIN YAŞAMININ DEVAMLILIĞI İÇİN EMEK VERDİ

Berrin Nadi anısına konuşma yapan Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, "Cumhuriyet gazetesinin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Berin Nadi’yi yaşamını yitirmesinin 24. yılında bir kez daha özlemle anıyoruz. Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'nin ardından bayrağı devralan Nadir Nadi'nin sevgili eşi Berin Nadi her zaman Atatürk ilkeleri, devrimleri izinde bir Cumhuriyet kadınıydı. Çünkü bu devrimlerin aynı zamanda bir kadın hakları devrimi olduğunu da biliyordu. Döneminin öncülerinden, edebiyat kültür hayatına eserler veren bir isimdi. Berin Nadi, eşi Nadir Nadi'nin gazeteyi kurumsallaştırma sürecinde önemli rol oynadı. 7 Mayıs 1924’te kurucumuz ve başyazarımız Yunus Nadi’nin ilk başyazısında belirttiği Cumhuriyetin yayın ilkeleri, Berin Nadi’nin kurucu başkanlığını üstlendiği Vakıf Senedi ile uyulması zorunlu bir anayasa biçimini aldı. Nadir Bey’in yaşamını yitirmesinden sonra da İlhan Selçuk ile birlikte tüm zorlu süreçlerde yan yana olarak Cumhuriyetin yayın yaşamının devamlılığı için emek verdi. Bugün 102 yaşında Cumhuriyet olarak kendisine şükran borçluyuz" dedi.

ŞÜKRAN SONER: SONUNA KADAR DİRENDİ

Berrin Nadi ile yakın çalışma dönemi geçirmiş ve son anına kadar birlikte mücadele veren gazetemizin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükran Soner Şükran Soner ise, Nadi'nin anısına "Cumhuriyet'in zorlu yıllarında Berin Nadi, hem 70'li yıllarda hem 80 sonrası gazetenin ayakta durması savaşımında hep yanımızda oldu, arkamızda oldu. Gereken her şeyi yaptı. Hiç unutmuyorum anmalarda buraya geldiğinde, şefkatle Nadir beyin mezar taşını okşar, 'Geleceğim yakında yanına' derdi. Sonuna kadar direndi ve gereken her şeyi yaptı. Saygıyla anıyoruz, sevgiyle anıyoruz" dedi.

ARİF KIZILYALIN: CUMHURİYET'İ ÖLÜMSÜZLÜĞE TAŞIYAN İSİM OLDU

Törende hazır bulunan gazetemiz yazarı ve Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kızılyalın, "Ben, Berin Nadi'ye yetişen şanslı kuşak çalışanlarındanım. Her zaman çalışanlara sevgi ve şefkatle yaklaşan, sevgili Şükran Soner ve Mine Esen'in de ifade ettiği gibi, kollarını kanatlarını gazetemizin üstüne geren bir karakterdi. Cumhuriyet'i ölümsüzlüğe taşıyan isim oldu" diyerek Berin Nadi'yi ölümünün 24. yılında mezarı başında andı.