Cumhuriyet Vakfı Kurucusu Berin Nadi’yi özlemle anıyoruz
Yaşamı boyunca kendini Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Devrimi’ne adayan Cumhuriyet Vakfı Kurucu Başkanı, gazetemiz eski İmtiyaz Sahibi Berin Nadi’yi aramızdan ayrılışının 20. yılında özlemle anıyoruz.
Nadi için bugün Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan mezarı başında saat 14.00’te bir anma töreni düzenlenecek.
Törene gazetemiz çalışanları ve yazarları katılacak. Atatürk’ün yakın arkadaşı şair Celal Sahir Erozan’ın kızı, Nadir Nadi’nin eşi (Yadigâr) Berin Nadi, Nadir Nadi’nin sağlığının bozulduğu yıllardan itibaren sorumluluğunu üstlendiği Cumhuriyet gazetesinin yaşatılabilmesi, Cumhuriyet ilkelerinden ödün verilmemesi için çaba göstermişti. 1991’de Nadir Nadi’nin ölümünden sonra Cumhuriyet Vakfı’nı kuran ve İmtiyaz Sahibi olan Berin Nadi, mal varlığını Cumhuriyet gazetesinin bağımsızlığını koruyarak sürdürebilmesi için vakfa bağışlamıştı. Berin Nadi, 5 Kasım 2001 günü 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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