Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan dahil 5 gazetecinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı: Şikayetçi bilirkişi S.B. polis zoruyla duruşmaya getirilecek

İBB davası kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişi S.B. ile ilgili Halk TV'de yayımlanan haber nedeniyle yazarımız, gazeteci Barış Pehlivan, gazeteciler Suat Toktaş, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Serhan Asker'in "kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Pehlivan, Toktaş ve Oğuz ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

“İYİ GAZETECİLİK YAPTIĞIMIZ İÇİN YARGILANIYORUZ”

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Pehlivan, temel ve evrensel gazetecilik kurallarına uyarak hareket ettiklerinin altını çizdi.

Pehlivan, “Tamamen gazetecilik saikiyle bir gerçeğin ortaya çıkması amacıyla bir kişiyi arıyorum. En temel, en evrensel gazetecilik kuralı. Bunun cezalandırılması davasıyla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. İyi gazetecilik yaptığımız için yargılanıyoruz” dedi.

Hayatında ilk kez yurtdışı çıkış yasağı aldığını belirten Pehlivan “Benim kızım 8 yaşında ve annesiyle birlikte İtalya’da yaşıyor. 1 yıldır kızımı göremiyorum” ifadeleri kullandı ve adli kontrol yasağının kaldırılmasını talep etti.

“BURADA SUÇLANAN GAZETECİLİK”

Daha sonra savunma yapan Oğuz da “Burada suçlanan gazeteciliktir” diyerek, “Bildiğimiz işin doğrusunu yaptık. Kesmeden, biçmeden yayınladık, sadece gazetecilik yaptık” şeklinde devam etti. Yurtdışı yasağı nedeniyle dava sürecinde 8 söyleşisini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan Oğuz, “Bunu konuklarıma izah etmekte zorlanıyorum” dedi.

“ŞİKAYETÇİ TENEZZÜL EDİP DURUŞMAYA DAHİ GİRMEDİ”

Müşteki bilirkişi S.B.’nin önceki hiçbir duruşmaya katılmadığına dikkat çeken Toktaş ise “Şikayetçi tenezzül edip bir duruşmaya dahi girmedi. Tenezzül etmeyen bir şikayetçiyle karşı karşıyayız. Soru soramıyoruz çünkü gelmedi. Bu artık kötü niyettir. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. İki kızım da yurtdışında yaşıyor, gidip onları göremiyorum. Şikayetçinin keyfine bırakılmış bir yargılamayla karşı karşıyayız. Bunun sonlandırılması lazım” şeklinde savunma yaptı.

SAVCILIK “YURTDIŞI ÇIKMIŞ YASAĞI DEVAM ETSİN” DEDİ

Avukatların da savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, “ölçülü” olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır bulunan yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol yasaklarının devam etmesini talep etti.

ŞİKAYETÇİ BİLİRKİŞİ POLİS ZORUYLA DURUŞMAYA GETİRİLECEK

Savcı mütalaasının aksine hakim, 5 gazetecinin de adli kontrol yasaklarının kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca müşteki bilirkişi S.B.’nin zorla getirilme kararına rağmen daha önceki duruşmalara katılmadığını vurgulayan hakim, müştekinin polis zoruyla getirilmesi için Emniyet’e talepte bulunulmasına hükmetti.

B.S. dinlendikten sonra karar açıklanacağını belirten hakim, duruşmayı 13 Şubat saat 14.30’a erteledi.