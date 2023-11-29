Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, canlı yayında tehdit edildiğini açıkladı: 'Karım, kızım, çocuklarım...'
Gazeteci, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel katıldığı canlı yayında tehdit edildiğini açıklayarak ''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş" diye konuştu.
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili kara para aklama ve
vergi kaçırma iddialarının ortaya çıkarılmasında önemli rol oynayan ve son olarak
da futbol dünyasındaki usulsüzlükleri ele alan gazeteci, Cumhuriyet yazarı
Murat Ağırel, canlı yayında tehdit edildiğini açıkladı.
Halk TV ekranlarında canlı yayınına katılan gazeteci Ağırel,
canlı yayında tehdit edildiğini ifade etti. Ağırel, ''Karıma, kızıma,
çocuklarıma tecavüz edeceklermiş" dedi.
'KAFAMA SIKACAKLARMIŞ'
Öte yandan durumu savcılığa bildirdiğini aktaran Ağırel,
ardından şöyle devam etti:
''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim
kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların
hepsini ben savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular. Bunu
yapan bir camianın taraftarı değil, onlar adına hareket ettiğini belirten
örgütlü bir yapı. Sağ olsun sayın savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu;
Telegram ve Whatsapp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da
tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağ olsun emniyet yetkilileri de o
hesapların isimlerini aldılar. 'Fazla değil 5-10 güne kadar bütün hepsinin
yapısını çıkarırız, bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey' dedi.
İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar bu mesajlarla ilgili. Bütün
hepsiyle ilgili de faaliyete geçtiler. Bunun peşini bırakmayacağım ben."
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