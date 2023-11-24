Murat Ağırel: Canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum
Yazarımız Murat Ağırel, son dönem haberleri üzerinden kendisine yönelik "Ayağını denk al" ifadesini kullanan spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Alper Mert'e yanıt verdi. Canlı yayındaki tehdide dikkat çeken Ağırel, "Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın" diyerek tepkisini dile getirdi.
Son dönemde Tuzlaspor'daki 'bilet olayı', Eyüpspor'un Galatasarylı yöneticisi ile oyuncu transferleri ve aralarında eski futbolcuların da bulunduğu 'Fatih Terim Fonu' ile ilgili yazılar kaleme alan yazarımız Murat Ağırel'e yönelik "Taktik Mania" isimli programın canlı yayınında tehditte bulunuldu.
Galatasaray ile ilgili haberleriyle bilinen spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Murat Ağırel’e sesleniyorum. Ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum! Gazetecilik yap, bu konuda seni kimse eleştiremez ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız" diye konuştu.
Alper Mert ise "Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu göstermeni bekliyoruz Murat Ağırel. Belli ki birileri senden bunu istiyor! Evden Galatasaray’ın cenazesine gidersiniz ama bir bakmışsınız Galatasaray sizin selanızı okur" dedi.
Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım,anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım.— Murat AĞIREL (@muratagirel) November 23, 2023
Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit… pic.twitter.com/WrWhQJrYWr
MURAT AĞIREL'DEN YANIT: HODRİ MEYDAN
İlgili bölümü sosyal medya hesabından paylaşan yazarımız Murat Ağırel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım
Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum.
Hodri meydan.Elinizden geleni ardınıza koymayın.Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var."
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