Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de açıkladı! 'Yakında bir fenomen daha gözaltına alınacak'
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.
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