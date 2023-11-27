Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de açıkladı! 'Yakında bir fenomen daha gözaltına alınacak'

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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2023 Pazartesi, 18:00

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.  

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