Cumhuriyet yazarları İzmir'de okurlarıyla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen 25. TÜYAP Kitap Fuarı'nda İzmirli kitapseveler Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral ve Mustafa Balbay ile sohbet etme imkanı buldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:03
Cumhuriyet yazarları İzmir'de okurlarıyla bir araya geldi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen 25. TÜYAP Kitap Fuarı'nda Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu. 

Şair ve ünlü Türk düşünürü Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral ve Mustafa Balbay, Cumhuriyet Kitap standında okurlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelirken, yoğun ilgiyle karşılaştılar.

Yazarlarımız için uzun kuruklar oluştuğu fuarda yarın da Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun ile yazarlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ataol Behramoğlu ve Halil Genç imza etkinliğinde yer alacak.

Prof. Dr. Emre Kongar ile Zülâl Kalkandelen de saat 13.00'te "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.


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