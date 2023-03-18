Cumhuriyet yazarları İzmir'de okurlarıyla bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen 25. TÜYAP Kitap Fuarı'nda İzmirli kitapseveler Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral ve Mustafa Balbay ile sohbet etme imkanı buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen 25. TÜYAP Kitap Fuarı'nda Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluştu.
Şair ve ünlü Türk düşünürü Ataol Behramoğlu, Zeynep Oral ve Mustafa Balbay, Cumhuriyet Kitap standında okurlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelirken, yoğun ilgiyle karşılaştılar.
Yazarlarımız için uzun kuruklar oluştuğu fuarda yarın da Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun ile yazarlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ataol Behramoğlu ve Halil Genç imza etkinliğinde yer alacak.
Prof. Dr. Emre Kongar ile Zülâl Kalkandelen de saat 13.00'te "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- Ayhan Bilgen'den yeni açıklama
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Depremin büyüklüğünü ve sağlam yerleri açıkladı