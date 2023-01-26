Cumhuriyet yazarları Uğur Mumcu’yu anlattı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:11

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:11

Karabağlar Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), ADD Karabağlar Şubesi ve Eğit-Der İzmir Şubesi katkılarıyla düzenlenen “Uğur Mumcu’nun İzinde Bugün” başlıklı söyleşi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye Cumhuriyet Gazetesi yazarları Orhan Bursalı ve Işık Kansu katıldı.

“MUMCU DA HALKIN BAĞRINDA YERİNİ ALMIŞTIR”

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarların da aralarında olduğu çok sayıda vatandaşın izlediği söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra etkinliğin açılış konuşmasının gerçekleştiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu’nun dürüstlük ve demokrasinin sembolü olduğunu vurguladı. Mumcu’nun ömrü boyunca karanlıklara ışık tutmak için yazdığını, mücadele verdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Yazdıklarından rahatsız olanlar, ona kin güdenler bu katliamı yaptılar. Zannettiler ki bedenini ortadan kaldırınca düşünceleri de ortadan kalkacak ya da unutulacak. Ancak halkımız tarih boyunca kendisi için mücadele eden insanları bağrına basmıştır. Mumcu da halkın bağrında yerini almıştır” dedi. Başkan Selvitopu, “Sivil Kuvayi Milliyeci” olarak tanımladığı Mumcu’yu rahmet, minnet ve saygıyla anarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

“HALA ONU KONUŞUYOR VE ANIYORUZ”

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan İGC Başkanı Gappi, Mumcu’nun katledilmesinin Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini vurgulayarak, “Aradan 30 yıl geçtiği halde bugün Uğur Mumcu gazeteciliğine ve cesaretine dönebilir miyiz? diye soruyoruz” yorumunu yaptı. Gappi, Mumcu gazeteciliğine sahip çıkmanın demokrasiye sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri olan gazeteci yazar Işık Kansu, Mumcu’nun “Rabıta” kitabından alıntılar yaparak, onun on yıllar öncesinden bugünleri gördüğünü söyledi.

Orhan Bursalı da, seven ya da sevmeyen herkesin Mumcu’nun yazılarını her gün yakından izlediğini belirterek, “Yazılarıyla gündem yaratan bir bakışı, yorumu, değerlendirmesi, çözümü olurdu. En büyük iz sürücü konumdaydı Mumcu. 30 yıl oldu, hala onu konuşuyor ve anıyoruz. Öylesine yüreklerde taht kurmuş ki bir türlü silemiyorlar” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Selvitopu konuşmacılara teşekkür ederek, doğa dostu sertifika ve Karabağlar’daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları sandıklardan verdi.