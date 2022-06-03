Cumhuriyet yazmıştı: 'Ayasofya'yı şerit koruyacak' haberi TBMM gündeminde

03 Haziran 2022 Cuma, 17:04

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Ayasofya'yı şerit koruyacak" başlıklı haberimizdeki verilerden yola çıkarak Meclis'e soru önergesi verdi. Kılıç, Ayasofya’daki tahribat görüntülerini, güvenlik durumunu, ve Ayasofya içi ihaleleri içeren yazılı soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle sundu. Kılıç’ın hazırladığı önergede şu sorular yer aldı:

*Dünya’nın kültür miraslarından biri olan Ayasofya’da yapılan tahribatlar hakkında bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır?

*Önce kapısının ve daha sonra duvarının tahrip edildiği Ayasofya’da geniş güvenlik önlemleri alınmamasının nedeni nedir?

*Ayasofya müzeyken yapılan kontrollü giriş-çıkış ve güvenlik personeli uygulamalarının, yapı ibadete açıldıktan sonra da devam ettirilmesi planlanmakta mıdır?

*Müze sıfatının ardından camiye dönüştürülen mekânın duvarlarının korunması adına siyah güvenlik şeridi çekmiş olmak yeteri kadar koruma sağlamakta mıdır?

*Ayasofya’daki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontroller yapılmakta mıdır? Son yapılan kontrol tarihi nedir, bu kontrolde elde edilen bulgular nelerdir?

*Ayasofya içerisinde güvenlik kamerası var mıdır, var ise herhangi bir tahribat anında nasıl müdahale edilmektedir? İnanç mekânı olan bu yerin korunması adına tahribat gerçekleştirenlere yönelik yaptırımlar öngörülmekte midir?

*Ayasofya için düzenlenen ihalelerde şaibeli olan durumlara ilişkin bakanlığınızca başlatılmış soruşturmalar var mıdır?

İşte o haberimiz: