Cumhuriyet yazmıştı: Bayrampaşa Belediyesi, 'hayalet yurdun' sözleşmesini feshetti

19 Ekim 2021 Salı, 15:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı 'torpil listeleri' ile birlikte gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak, Cumhuriyet'in gündeme getirdiği Bayrampaşa'daki 'hayalet yurda' ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KİRASINI BELEDİYE ÖDÜYORDU

İlk olarak 2015'te Bayrampaşa İlçe Meclisi'nde gündeme gelen ve geçen yılki Denetleme Kurulu raporlarında, belediye kasasından her ay 44 bin TL ödendiği ortaya çıkan yurt binası için, Bayrampaşa Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen, 7 Ekim tarihinde bir soru önergesi sunmuştu.

'BİR HAYALET YURT GİBİ'

Cumhuriyet'e konuşan Özen, söz konusu binanın Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olmadığını, belediyenin bulduğu bir yeri kiralayıp vakfa yurt olarak tahsis ettiğini aktarmıştı.

"Burası, bu ilçede bir hayalet yurt gibi" diyen Özen, "Kimse bu yurdun ne yaptığını, ne iş yaptığını bilmiyor. Hiçbir etkinliğine şahit değiliz. İnternet sitelerinde de bu yurt var mı yok mu belli değil. Araştırıldığında sadece 1-2 anca geçiyor. Bir de TÜRGEV'e verilmiş. CHP grubu, bu konuya 2015'te de karşı çıkmıştı. TÜRGEV'le alakalı soru işaretlerinin olduğunu ve Kredi Yurtlar Kurumu ile bunun yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. Normalde yasa gereği belediyede bir ortak bir işbirliği yapılması gerekiyordu. Ama böyle yapılmadı. Belediye alıp tahsis etti, kendisinin olmamasına rağmen" diye konuşmuştu.

'TABELA' DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİ

Haberimizin ardından, öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürülen ve kirası belediyenin kasasından ödenen söz konusu binada apar topar tabela değişikliğine gidilmişti. Binadaki TÜGVA tabelası kaldırılarak, yerine otel tabelası asılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI AYDINER: SÖZLEŞME 11 EKİM'DE FESHEDİLDİ

Son olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediyenin bütçe toplantısında yaptığı açıklamada, Avukat Atilla Özen'in soru önergesinden 4 gün sonra, 11 Ekim’de TÜGVA yurdu ve belediye arasındaki sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Aydıner, kira için harcanan paranın da belediyede kalacağını ifade etti.

Cumhuriyet, Bayrampaşa'daki TÜGVA yurdu ile ilk haberi, 8 Ekim'de yayımlamıştı.