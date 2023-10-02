Cumhuriyet.com.tr WhatsApp kanalı açtı

Cumhuriyet.com.tr, WhatsApp kanalı açtı. Gündeme ve hayata dair son gelişmeleri takip etmek ve anında haberdar olmak için Cumhuriyet.com.tr WhatsApp kanalını takip edebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:13
Cumhuriyet.com.tr WhatsApp kanalı açtı
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En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın "Kanallar" özelliği 150'den fazla ülkeyle birlikte Türkiye'de de erişime açıldı. 

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle Telegram'daki gibi kullancılar bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebilecek.

Kişileri, kurumları, şirketleri, ünlüleri takip edebileceğiniz bu platformda artık Cumhuriyet.com.tr'nin de kanalı bulunuyor.

Cumhuriyet.com.tr haberlerine mobil web tarayıcıdan ya da uygulamadan ulaşıyorsanız kanalımıza bu linke tıklayarak abone olabilirsiniz.

Kanalllar iPhone telefonlarda ekranın en altında, Android telefonlarda ise ekranın üst bölümünde görülüyor.

 

 

 

 

 

 

 


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