Cumhuriyet.com.tr WhatsApp kanalı açtı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:30

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın "Kanallar" özelliği 150'den fazla ülkeyle birlikte Türkiye'de de erişime açıldı.

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle Telegram'daki gibi kullancılar bir kanal oluşturarak tüm takipçilerine mesj gönderebilecek.

Kişileri, kurumları, şirketleri, ünlüleri takip edebileceğiniz bu platformda artık Cumhuriyet.com.tr'nin de kanalı bulunuyor.

Cumhuriyet.com.tr haberlerine mobil web tarayıcıdan ya da uygulamadan ulaşıyorsanız kanalımıza bu linke tıklayarak abone olabilirsiniz.

Kanalllar iPhone telefonlarda ekranın en altında, Android telefonlarda ise ekranın üst bölümünde görülüyor.