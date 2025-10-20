Türk Hukuk Kurumu, Cumhuriyetin 100. yılına uzanan hukuk devleti serüvenini mercek altına alıyor. “Cumhuriyetimizin Hukuk Devleti Yolculuğu - I” başlıklı konferans Ankara'da yapıldı.

Ankara Barosu Rahmi Mağat Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, akademi ve hukuk camiasını bir araya getirdi Etkinliğin moderatörlüğünü, Türk Hukuk Kurumu Başkan Yardımcısı ve Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Odyakmaz üstlendi.

Konferansta, hukuk ve siyaset dünyasından isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Eski Adalet, Milli Savunma ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örsten Esirgen ile yine aynı fakülteden Av. Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı konferansta konuştu.