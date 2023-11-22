Cumhuriyet’in 100. Yıl Coşkusu Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “İzmir’de Cumhuriyet’in 100. Yıl Coşkusu” konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmaya 144 kişi toplam 608 fotoğrafla katıldı. Yusuf Tuvi, Tayfun Kocaman, Ahmet İmançer, Seda Şengök ve Mehmet Yasa’dan oluşan jüri üyeleri 20 Kasım’da yaptıkları seçim sonrası 42 fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu.

Yarışmanın birincilik ödülünü Ufuk Turpcan kazanırken, ikincilik Nurten Erdal’ın, üçüncülük Alahattin Kanlıoğlu’nun oldu. Mansiyon ödüllerini Büşra Çobanoğlu, Murat Yılmaz ve Ufuk Turpcan paylaştı.

Yarışmada Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında İzmir’de yapılan etkinlik ve kutlamaların fotoğrafları değerlendirildi.