Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:35

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Peki, Cumhuriyet'in 100. yıl hatıra parası nereden, nasıl alınır?

CUMHURİYET'İN 100 YILINA ÖZEL HATIRA PARASI ÖZELLİKLERİ

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "?", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

100. YIL CUMHURİYETİNE ÖZEL HATIRA PARA NASIL, NEREDEN ALINIR?

Basılan hatıra paralar 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Beşiktaş mağazasından temin edilebilir.