Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Sivas’tan Karşıyaka’ya pedalladı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:40

Güncelleme: 29.06.2023 - 10:42

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına Şehitlere Vefa Pedalı Bisiklet Turu’na çıkan ve Sivas’tan Karşıyaka’ya kadar pedallayan Orhan Kotluk’u Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda karşıladı. Kotluk’un Sivas’tan getirdiği Türk Bayrağı’nı teslim alan Başkan Tugay, “Böylesine asil bir davranışı düşündüğü için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha önce milli mücadelenin kadın kahramanlarının anısına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarından start alarak 12 günde Kastamonu’daki Şerife Bacı Anıtı’na kadar pedallayan Orhan Kotluk, bu kez turunu Sivas’tan başlattı. Sivas Kongre Müzesi önünde Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı'dan aldığı Türk Bayrağı ile yola çıkan Kotluk; Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, İşçehisar, Afyonkarahisar, Kütahya, Banaz, Kula, Salihli ve Kemalpaşa güzergahından 1200 kilometre pedallayarak İzmir’e ulaştı.

Teslim aldığı Türk Bayrağı’nı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a takdim eden Kotluk, yolculuk esnasında hava şartlarının kendisini zorladığını dile getirdi. Yolda bisikletinin de arızalandığını belirten Kotluk, “Biraz zor şartlarda yolculuk yaptım; yağmur, fırtına ve dolu altında bisiklet sürdüm. Hava şartları biraz kötüydü ama sonunda İzmir’e ulaştım” dedi.

“ONUR DUYUYORUM”

Tura ilişkin duygu ve düşüncelerini aktaran Kotluk, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet’imizin temelinin atıldığı Sivas’tan Ulu Önderimizin Annesi Zübeyde Hanım’ın mezarına kadar bisiklet sürmek benim için maneviyatı çok önemli bir etkinlik oldu. 13 günün sonunda Türk Bayrağı’mızı sağ salim buraya getirip Belediye Başkanı’mız sayın Dr. Cemil Tugay’a teslim etmenin onurunu yaşıyorum. Bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Amacım bu vatanın kolay kazanılmadığını yeni nesile aktarmak. Ömrüm yettiğince bunu seve seve yapmaya devam edeceğim. Bir vatan sevdalısı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize bir minnet borcum var; o borç ödenemez, ödeyemeyiz.” Kotluk yolculuk esnasında geçtiği bölgelerdeki insanların kendisine çok destek olduğunu, bu sayede çok güzel anılar biriktirdiğini de açıklamasına ekledi.

TUGAY’DAN TEŞEKKÜR

Türk Bayrağı’nı teslim alan Başkan Tugay ise söz konusu turun çok anlamlı ve duygulandıran bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Orhan Bey hepimizi duygulandıran bir eyleme imza attı. Cumhuriyet’imizin 100. yılı anısına başlattığı yolculuğu Zübeyde Anne’mizin Anıt Mezarı önünde sona erdirdi. Tek başına bisikletiyle yaptığı yolculuk sonunda bize, teslim aldığı Türk Bayrağı’nı getirdi. Böylesine asil bir davranışı düşündüğü için kendisine teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında yolu açık olsun” şeklinde konuştu. Tugay Kotluk’a günün anısına çiçek takdim etti.