Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor: Milyonlar sokaklarda!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:09

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstanbul'da ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İZMİR

İzmir'deki kutlama programı, Valilikte tebrikleri kabul ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Elban, Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

UŞAK'TA ZEYBEKLİ KUTLAMA

Uşak'ta Vali Turan Ergün'ün Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ergün, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yaşını gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"1933’te Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında Uşak'ımızda çekilen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' cümlesiyle özdeşleşen fotoğrafı, Milli Mücadele'nin köylüsüyle kentlisiyle yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle nasıl yekvücut halinde kazanıldığının, Cumhuriyet'in nasıl elde edildiğinin tescilli belgesidir. Bugün 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet'imiz, her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir."

Törende İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup, zeybek gösterisi yaptı.

Daha sonra milli motosiklet sporcusu Asrın Rodi Pak, motosikletiyle gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

AYDIN

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda başlayan kutlamalar öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Yaşadığımız sıkıntı günlerden sonra binlerce can bedeli ile ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşamaktayız." dedi.

Konuşmaların ardından Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı, Aydın Filo Komutanlığına bağlı helikopterler de gökyüzünde vatandaşları selamladı.

Yöresel oyunların oynandığı tören, askeri ve polis araçları ile okulların geçişiyle sona erdi.

DENİZLİ

Denizli'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, ülke genelinde olduğu gibi kentte de büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Tören, halk oyunu ve komandoların gösterisi ile sona erdi.

MANİSA

Manisa'da kutlamalar, Vali Enver Ünlü ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutladığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması sonrası konuşan Vali Ünlü, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkati çekti.

Kutlama programı, komandoların silah gösterisi, halk oyunları sunumu, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

ADANA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

MERSİN

Mersin'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla gezdikleri meydandakilerin bayramını kutladı.

Pehlivan, Türkiye Yüzyılı'na adım atıldığını belirterek, "Bir ve beraber olduğumuz, vatanımıza, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize dört elle sarıldığımız, her alanda daha çok çalışarak kıymetlendirdiğimiz sürece bu yüzyılda Türkiye'mizin yıldızı daha çok parlayacaktır." diye konuştu.

HATAY

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'nın, Valiliğin geçici hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Atatürk Caddesi'nde tören yapıldı.

Programda Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Masatlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlattı.

OSMANİYE

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı Kadir Kara, katılımcılarla bayramlaştı.

Osmaniye 12. Jandarma Komando Tugayı'na bağlı komandoların gösteri sunduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği'nde düzenlenen kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanların bayramını kutladı.

Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Çiçek'e teslim ettiği program, geçit töreniyle son buldu.

Öte yandan, Kayseri'deki birçok okulda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkan Mehmet Saygılı'nın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Makas, törendeki konuşmasında, "Bugün tarihimizin en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. 7 düvele karşı mücadele ederek kazandığımız Cumhuriyet'imizin 100. yılını birlikte idrak ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, öğrenciler şiir okudu, drama gösterisi sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı asayiş köpeği "Tutar" da törende gösteri yaptı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

SİVAS

Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeli ile halk oyunu ekibi gösteri sundu.

AKP'li Sivas Milletvekili Rukiye Toy, il protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

YOZGAT

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Özkan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi'nin gösterisinin yer aldığı ve şiir okunan program, geçit töreniyle sona erdi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından 100 kişilik ekip, halk oyunu gösterisi sundu.

Kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Geçit töreninin ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in milli iradeyi esas alan bir yönetim sistemi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşı eşit bir şekilde kucaklayan, inanç ve hürriyetlerin teminat altına alındığı bir değerler bütünüdür." diye konuştu.

Halk oyunu ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma'nın tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in öneminden bahsetti.

Konuşmanın ardından çeşitli kategorilerde yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

ŞANLIURFA

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende Ünlüer, Güngör ve Terzioğlu, tören aracından katılımcıları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Ünlüer, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutladıklarını söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sergilendiği program geçit töreniyle sona erdi.

MALATYA

Malatya'da Vali Ersin Yazıcı, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından İnönü Caddesi'nde beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile araçla tören birlikleri ile vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Her türlü haine ve düşmana karşı Cumhuriyet'in dimdik ayakta durduğunu aktaran Yazıcı, "Mazluma güven veriyor, el uzatıyor, zalimin her daim karşısında duruyor. Biz, bu yüce gönüllü milletin fertleriyiz. Dünyada gönül coğrafyası olan tek milletiz. Ne mutlu ki bu yüce milletin fertleri, genç bir Cumhuriyet'in vatandaşlarıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha da güçlü bir Türkiye için ahenkle emek veriyor, alın teri akıtıyoruz." dedi.

Tören, halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AKP Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği önü Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Törenin sonunda Vali Osman Varol, Belediye Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin derece elde eden öğrenci ve sporculara çeşitli hediyeler verdi.

KİLİS

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyet'in 100 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla milletimiz hakimiyetin milli iradede olduğunu, yüce milletimizin esarete, sömürülmeye ve mandaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Servet Ramazan, AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.