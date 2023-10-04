Cumhuriyetin 100. yılına özel resim yarışması
Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Merkezefendi Belediyesi’nce düzenlenen Cumhuriyet ve Atatürk konulu bisiklet ödüllü resim yarışması başvuruları başladı. Yarışmaya eser gönderimleri 9 Ekim’de başlayıp 19 Ekim’de sona erecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Merkezefendi’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 100. Yılında çocuklarda ve gençlerde milli bilincin gelişmesine katkı sağlamak isteyen Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet ve Atatürk konulu bisiklet ödüllü resim yarışması düzenliyor. Üç kategoride düzenlenecek olan resim yarışmasına 6-9 yaş, 10-13 yaş ve 14-18 yaş arası, başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek.
Yarışmacılar eserlerini, 09 Ekim Pazartesi gününden 19 Ekim Perşembe gününe kadar Merkezefendi Kültür Merkezi’ne teslim edebilecek. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 28 Ekim’de düzenlenecek törenle verilecek. Üç kategoride dereceye giren en başarılı üç yarışmacıya bisiklet, diğer tüm katılımcılara ise sürpriz hediyeler verilecek.
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