Cumhuriyet’in 100. yılında 100 sanatçı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yıl dönümüne girerken Uluslararası Sanatçılar Birliği işbirliğiyle “Yüzün Yüzleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, baskı, seramik, fotoğraf dallarında Türkiye'nin farklı kentlerinden 50 kadın, 50 erkek sanatçının eserlerinin bulunduğu serginin açılışı Konak Metro Sanat Galerisi'nde yapıldı. Sergi 27 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

“SANAT İTİRAZ ETMEKTİR”

Açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu “Eğer gençler bu şehirde sanat yapıyorlarsa, eğer o çocuklar içlerindeki o sanat ateşiyle ‘Biz varız’ diyorlarsa, o zaman bu ülke yenilmez. Asla yenilmez. Çünkü gençler gelecektir. Sanat da geleceğimizi şekillendirir. Bütün gücümüzü oradan alacağız ve geleceğe taşıyacağız. Sanat her yerde olmalıdır. Sokakta, metroda… Sanat itiraz etmektir” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’DE HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Uluslararası Sanatçılar Birliği Başkanı Levent Tanyeri ise “Güzel memleketimin aydınlık şehri İzmir. Bu aydınlığa ışık katan değerli sanatçılarımız, kıymetli hocalarımız. Söyleyebileceğim tek şey şu; iyi ki varsınız. Her şey çok güzel İzmir’de” diye konuştu. Uluslararası Sanatçılar Birliği üyelerinden sanatçı Oğuz Demir de bütün galerilerin kapandığı bir dönemde, bir metropole böyle güzel bir galeri kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergide hazırladıkları eserleri seslendirdi.

Sergi hafta içi her gün Konak Metro Sanat Galerisi’nde 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.