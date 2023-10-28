Cumhuriyet’in 100. yılında Ata’ya çelenk bırakıldı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:37

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:37

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin milletvekilleri ile il başkanları katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Yarınki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.