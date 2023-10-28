Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Cumhuriyet’in 100. yılında Ata’ya çelenk bırakıldı

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:37
Cumhuriyet’in 100. yılında Ata’ya çelenk bırakıldı
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Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin milletvekilleri ile il başkanları katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Yarınki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.


İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer izmir valisi süleyman elban

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